Što se zbiva s Hajdukom? Vremena više nema: Odbio ih i bivši hrvatski izbornik!

Što se zapravo događa oko priče s novim trenerom Hajduka? Točna je informacija koja se jučer pojavila, a ona kaže da je Ivan Jurić definitivno odustao od Hajdukove ponude i neće preuzeti prvu momčad. Do opcije s Jurićem u konkurenciji su bila četvorica stranih trenera, a tada se govorilo da novo čelništvo eventualnog domaćeg trenera želi lišiti pritiska kakav je jedinstven samo u Splitu i oko Hajduka. Jasno je da nakon svakog treninga strateg prve momčadi u lokalnom kafiću dobiva savjete o tome tko bi trebao igrati i kako bi sustav trebao izgledati.

No, priča s Ivanom Jurićem, koji je izvorni proizvod splitskog kluba, zazvučala je neodoljivo. Posebice jer se radi o afirmiranom treneru na međunarodnoj razini i njegov autoritet u svlačionici ne bi trebao biti problem. No, priča nije prošla, vjerojatno i zbog navodnih sugestija o tome kako je Hajdukovu svlačionicu teško kontrolirati, kao i činjenice da "klubom upravlja ulica". To je stigma koja obilježava klub s Poljuda i neće je se tako lako riješiti. Možemo pričati o tome tko zapravo vuče glavne konce na klupskom vrhu, no jasno je da se i situacija u svlačionici treba provjeriti. Momčadi apsolutno treba pravi autoritet, bez kakvog je nezamislivo graditi bilo kakvu uspješnu priču.

Odbio ih i Niko Kovač

Glavna je to odrednica novog klupskog vodstva, koje je odlučilo da će trener biti ključan u toj hijerarhiji, odnosno imat će veću plaću od bilo kojeg igrača. To do sada nije bio slučaj. Tu je ponudu očito odbio Jurić, a prema nekim izvorima, u klubu su prihvatili svaki njegov zahtjev. Jurićev je dolazak bio praktično gotova stvar, a navijači su se pozitivno izrazili o toj ideji. Jurić je, prema nekim anketama, bio druga opcija za novog trenera, odmah iza slovenskog stručnjaka Matjaža Keka. Koliko je stvar bila blizu završetka, dovoljno sugeriraju i informacije iz Italije koje kažu da je Jurić odbio bogatu ponudu iz Saudijske Arabije jer želi ostati u Europi. Hajduk je očito u tom trenutku jako zagrizao, no na kraju se povratak u Split nije dogodio. Talijani špekuliraju da bi se Jurić sada mogao okrenuti nekim drugim ponudama koje ima na stolu. Navodno je moguć i nastavak priče u Italiji, a Jurić ima ponude i iz Francuske i Španjolske.

Kao najsvježija opcija također se spominju Mario Carević i Silvijo Čabraja. Prvi bi se vjerojatno savršeno uklopio u temperament, no u ovom trenutku pitanje je koliko bi zapravo bilo mudro "izgorjeti" u ranoj fazi trenerske karijere. U Lokomotivu nije stigao nikakav službeni upit na temu Čabraje, službenim i neslužbenim kanalima.

– Ne znam postoji li Hajdukov kontakt s Čabrajom, mene nitko ništa nije pitao – kratko je samo komentirao Šikić.

Među kandidatima koji su također dobili Hajdukovu ponudu bio je i Niko Kovač, no ni on se nije uspio dogovoriti. Trener je s reputacijom na razini Liga petice i iluzorno je očekivati da će se vratiti u HNL iz puno razloga.

Na Poljudu je bio i Manuel Baum, o čemu smo već ekskluzivno pisali. Bivši šef omladinske škole RB Leipziga, koji je zadnji posao imao u Schalkeu prije četiri godine, nedavno se također nije uspio dogovoriti s čelnicima Hajduka. Također, spominjalo se ime Portugalca Paula Souse i Talijana Gennara Gattusa.

Nezavidna situacija

Hajduk je opet u nezavidnoj situaciji, vremena je sve manje, a u takvim je okolnostima mogućnost pogreške sve veća. Takvo što si na Poljudu ne mogu priuštiti. Pripreme za novu sezonu kreću već sljedeći tjedan, 19. lipnja, a novi sportski direktor Nikola Kalinić sigurno nema laganu zadaću. Ne treba zanemariti da će u cijeloj priči važnu ulogu imati Ivan Perišić. Hrvatski reprezentativac ključna je poluga u Hajdukovoj svlačionici i njegova riječ bit će ključna. Svojim autoritetom sigurno može doprinijeti da potencijalni novi trener lakše donese odluku o dolasku u Split.