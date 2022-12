Sprema se veliki transfer hrvatskog reprezentativca! Putuje u Španjolsku? Prepreka nije ni ugovor do 2026.

Već duže vremena u nogometnim krugovima priča se o sudbini Josipa Juranovića. Ono što je izgledno je da desni bek napušta škotski Celtic, a sada su se pojavile spekulacije gdje bi mogao nastaviti karijerju.

The Scottish Sun piše kako su interes pokazali Španjolci, točnije Atletico iz Madrida i Real Sociedad. Juranović je vezan ugovorom do ljeta 2026., ali to ne znači da klub možda neće napustiti i prije.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 07.12.2022., Doha, Katar - Trening hrvatske nogometne reprezentacije na trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Ivan Perisic, Domagoj Vida, Luka Modric, Josip Juranovic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Diego Simeone navodno je bio zainteresiran za dovođenje Juranovića već prošloga ljeta, no tada transfer nije bio realiziran. Krenut će po njega u siječnju. Istu želju imaju i u Real Sociedadu, u kojem su također oduševljeni Juranovićevim igrama na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Dobrim predstavama Juranović si je u godinu dana udvostručio cijenu prema Transfermarktu. Celtic ga je kupio prošle godine za 3 milijuna eura, a već ove godine procijenjuje se kako vrijedi 6.5 milijuna. Dodajmo i kako je škotski prvoligaš spreman na prodaju jer su već u momčad doveli kanadskog reprezentativca Alistaira Johnstona.

