FOTO Što je ovo? Zastava na utakmici Hrvatske izazvala salvu komentara: 'To su namjerno napravili'

Mlade nogometne reprezentacije Hrvatske i Grčke odigrale su ovoga utorka u Koprivnici susret posljednjeg, 10. kola grupne faze kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će biti održano sljedeće godine. Hrvatska je u tom susretu pobijedila 3:2 te tako osigurala nastup u dodatnim kvalifikacijama koje će igrati u studenom. Utakmica je sama po sebi bila vrlo zanimljiva, naročito potkraj prvog poluvremena kada su Grci unutar jedne minute zabili dva pogotka i s 2:0 se vratili na 2:2.

No, zanimljivo je bilo i prije samog početka dvoboja na stadionu Ivan Kušek Apaš. Jedan je detalj mnogima promaknuo, ali ostao je zapisan na društvenim mrežama. Prije izlaska igrača na teren bile su postavljene zastave Hrvatske i Grčke, kao što je to i inače slučaj kod održavanja međudržavnih utakmica raznih reprezentacija. U ceremonijalnom dijelu izvele su se himne, a u oko je upao format grčke zastave. Dok je ona hrvatska bila, nazovimo to tako, normalne veličine, kakve i inače budu na stadionima, grčka je bila... Rekli bismo - iz Kinder jaja. Mala, jedva uočljiva, gotovo i nevidljiva.

Foto: Screenshot: Facebook

Na jednoj Facebook-stranici koja je objavila taj detalj nižu se brojni komentari. Neki čak govore da je organizator sada to namjerno napravio zbog drame koja se ljetos događala između hrvatskih i grčkih navijača u Ateni, prije utakmice AEK-a i Dinama u Ligi prvaka. Evo još nekih reakcija:

- Da je bilo obrnuto, bila bi urota i nepoštivanje Hrvatske. Ovo nije nimalo smješno - napisao je Silvio.

- Treba država Grčka tužiti HNS I osobno Kustića zbog nepoštivanja države Grčke - dodaje Melita.

- Zastava se smanjila u pranju! - piše Dražen.

- Trebali su staviti zastavicu što se kači za retrovizor - jedan je od komentara.

