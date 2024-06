Stigle prve kazne zbog povika nakon utakmice Hrvatske i Albanije: 'Osuđujemo svaki oblik diskriminacije'

U iščekivanju odluke Uefe o skandiranju hrvatskih i albanskih navijača te Mirlinda Dakua protiv Srbije i Makedonije, albanski napadač već zna da će ga kazniti njegov sadašnji klub, Rubin Kazan. Ruski klub u službenom priopćenju objavio je da će primjeniti "disciplinske i ekonomske sankcije" na svog igrača.

"Napadač Mirlind Daku dopustio je sebi uvredljive povike nakon utakmice albanske reprezentacije na Euru 2024. protiv Hrvatske. Naš klub prihvaća odgovornost za ono što se dogodilo. FC Rubin je multinacionalna momčad i uvijek se pridržava načela poštovanja i jednakosti, kategorički osuđujući svaki oblik diskriminacije i vrijeđanja na nacionalnoj, vjerskoj ili rasnoj osnovi", stoji u priopćenju Rubina iz Kazana, a prenosi španjolski As.

"Nakon povratka u klupske prostore nogometašu će biti primijenjene disciplinske i novčane sankcije. Također će biti obavljen informativni razgovor s igračima kluba kako bi se ubuduće izbjegli incidenti ovakvog tipa", stoji u pismu.

Podsjetimo, nekadašnji igrač Osijeka, mnogima poznato lice s HNL-travnjaka, albanski napadač Mirlind Daku, mogao bi biti suspendiran s Europskog prvenstva u Njemačkoj. Naime, krovna europska nogometna federacija (UEFA) pokrenula je disciplinski postupak u kojem će nastojati utvrditi što se dogodilo za vrijeme utakmice Hrvatske i Albanije na Euru. Odnosno, stvar se odnosi na događanja nakon dvoboja, kada je Daku uzeo megafon i pred albanskim navijačima, prema navodima iz pisma koje je Nogometni savez Srbije uputio Uefi, vrijeđao Srbe i Makedonce.

VEZANI ČLANCI:

Reagirao je na sve skupa i Nogometni savez Sjeverne Makedonije, a oni žele da Daku zbog tog ekscesa bude izbačen s Eura. Disciplinski postupak trebao bi biti okončan do kraja tjedna, budući da Albanija u ponedjeljak igra svoj posljednji susret u skupini protiv Španjolske.

Ranije se za ruske medije oglasio njegov otac Fehmi Daku. - Kako pišu mediji, moj sin nije govorio takve stvari. Mirlind je samo emotivna i eksplozivna osoba. On je to učinio nenamjerno i već je tražio oproštaj od onih koji su zbog toga povrijeđeni. Bit će nam veoma teško ako Mirlind bude diskvalificiran, ali ne vjerujem da će do toga doći. Sto posto je pogrešno pozivati na ubijanje Srba! Znate kakvu podršku Mirlind ima u Hrvatskoj, Sloveniji, a sada i u Rusiji. Svima je poznato njegovo ponašanje kao nogometaša. Moj sin je veoma dobar, ali ovo mu je prvo sudjelovanje na Europskom prvenstvu, tako da su ga ponijele emocije. Mislim da ne zaslužuje biti suspendiran s turnira. Već se ispričao svima - rekao je Daku stariji.

Podsjetimo, Daku je rođen 1998. na Kosovu, ali je naturalizirani Albanac. Nakon što je prošao nekoliko kosovskih, albanskih, hrvatskih i slovenskih momčadi, prošlog je ljeta potpisao za Rubin, s kojim je imao solidnu sezonu u kojoj je upisao 10 golova i četiri asistencije u 25 utakmica ruske Premier lige. Na ovom Eurokupu odigrao je samo pet minuta, i to na kraju dvoboja protiv Hrvatske.

FOTO Mbappeu zabranili da nosi ovu masku, pogledajte s kakvom se pojavio na meču protiv Nizozemske