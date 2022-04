Spursi i Hornetsi ispali, Atlanta i New Orleans utakmicu do doigravanja

Košarkaši Atlanta Hawksa i New Orleans Pelicansa ostali su u igri za plasman u ovogodišnje doigravanje NBA lige, Hawksi su na svom parketu svladali Charlotte Hornetse 132:103, dok su Pelicansi također kao domaćini nadigrali San Antonio Spurse 113:103.

Atlanta i New Orleans ovim su pobjedama osigurali finala "play-ina" koja su na programu u petak, Hawksi će gostovati kod Cleveland Cavaliersa u posljednjoj utakmici turnira Istočne konferencije, a Pelicansi kod Los Angeles Clippersa u zadnjoj utakmici Zapada. Pobjednici tih utakmica plasirat će se u doigravanje kao osmoplasirani u svojim konferencijama, pa će u prvom krugu doigravanja igrati protiv prvih nositelja, a to su Miami Heat na Istoku, odnosno Phoenix Sunsi na Zapadu.

Foto: Dale Zanine/REUTERS Apr 13, 2022; Atlanta, Georgia, USA; Atlanta Hawks players react on the bench after a play against the Charlotte Hornets during the second half at State Farm Arena. Mandatory Credit: Dale Zanine-USA TODAY Sports Photo: Dale Zanine/REUTERS

Susret u Atlanti odlučen je u trećoj četvrtini koju su domaćini dobili 42:24 te prednost od 60:52 s poluvremena "podebljali" na nedostižnih 102:76 uoči posljednjih 12 minuta. Hawkse je do pobjede predvodio Trae Young sa 24 koša i 11 asistencija, dok je pod obručima dominirao Clint Capela sa 15 ubačaja i 17 skokova. Kod Hornetsa najučinkovitiji su bili LaMelo Ball s 26 poena i Terry Rozier sa 21 pogotkom.

U New Orleansu su domaćini također bili u kontroli rezultata tijekom čitavog dvoboja, tijekom treće četvrtine odvojili su se i na maksimalnih 21 razlike (85:64), no Spursi se nisu predali već su se pet minuta prije kraja primaknuli na samo šest razlike (97:91), no bliže ipak nisu stigli. CJ McCollum ubacio je 32 koša za Pelicanse, Brandon Ingram je dodao 27, a Jonas Valančiunas 22 uz 14 skokova, dok su Devin Vassell sa 23 ubačaja te Jakob Peltl sa 16 pogodaka i devet skokova bili najbolji kod Spursa.