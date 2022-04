Velika večer Kyrieja Irvinga za plasman Brooklyna u doigravanje

Brooklyn Netsi su iskoristili veliku večer Kyrieja Irvinga i osigurali plasman u NBA doigravanje pobijedivši pred svojim navijačima u Barclays Centeru Cleveland Cavalierse sa 115-108.

Konačan rezultat zapravo ne oslikava nadmoć koju su Netsi imali gotovo cijelu utakmicu u kojoj je briljirao Kyrie Irving pogodivši svoj prvih 12 šuteva, uz prvi promašaj tek u posljednjoj četvrtini. Zahvaljujući njemu Brooklyn je već nakon prve četvrtine imao 20 koševa prednosti (40-20) i kontrolirao događaje na parketu ne dopuštajući gostima da im se približe na manje od pet koševa.

"Ne možete momčadi kao što je Brooklyn, koja pretendira na osvajanje naslova i ima igrače koji su već bili prvaci, da vam pobjegne na 22 koša razlike. Mogu čestitati svojim igračima što su se umalo uspjeli vratiti", rekao je trener Clevelanda J. B. Bickerstaff.

Nekadašnjeg suigrača iz Clevelanda je posebno nahvalio Kevin Love.

"Teško se kladiti protiv njega kad su u pitanju ovakve situacije, kad odlučuje jedna utakmica. Već sam ga viđao u takvim 'filmovima', kad igra kao lud. Pogađao je neke doista teške šuteve, kad je bio dobro čuvan."

Irving je sa 34 koša i 12 asistencija, uz šut iz igre 12/15, gurnuo Cleveland u borbu za osmo mjesto, a Brooklynu osigurao prvi krug doigravanja protiv još jedne svoje bivše momčadi - Boston Celticsa.

"Dobro poznajem tu momčad i bit će neizvjesno, a kad lopta bude podbačena vidjet ćete doista spektakularnu košarku", najavio je Irving okršaj sa Celticsima koje su Netsi svladali sa 4-1 u prošlogodišnjem prvom krugu doigravanja.

Protiv Clevelanda je Irvingu najviše pomogao Kevin Durant sa 25 koševa, 11 asistencija i tri blokade, a odličnu utakmicu odigrao je i Bruce Brown koji je ubacio 18 poena uz devet skokova i osam asistencija.

Kod Clevelanda je najbolji bio Darius Garland sa 34 koša, dok je Evan Mobley završio sa 19 poena i sedam skokova. Kevin Love je spojio 14 koševa i 13 skokova.

Cleveland će u noći s petka na subotu imati drugu priliku za plasman u doigravanje, kad će na svom parketu dočekati pobjednika dvoboja Atlanta - Charlotte koji je na rasporedu u noći sa srijede na četvrtak.

Foto: Vincent Carchietta/REUTERS Apr 12, 2022; Brooklyn, New York, USA; Cleveland Cavaliers center Evan Mobley (4) shields the ball from Brooklyn Nets guard Kyrie Irving (11) during the first quarter at Barclays Center. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports Photo: Vincent Carchietta/REUTERS

Tek drugi put u posljednjih 18 godina u doigravanju će nastupiti Minnesota Timberwolvesi koji su iskoristili prednost domaćeg terena i pobjedom 109-104 protiv LA Clippersa osigurali poziciju sedmog nositelja na Zapadu, gdje ih u prvom kolu čekaju Memphis Grizzlies.

Za razliku od Clevelanda koji u Brooklynu nijednom nije bio u prednosti, Clippersi su u MInneapolisu veći dio utakmice proveli u vodstvu, ali su u posljednjoj četvrtini, od 40. do 44. minute dopustili domaćima da im naprave 16-2 i zaostatak od 10 koševa pretvore u vodstvo 99-95 koje više nisu ispuštali do kraja utakmice.

Pobjeda Timberwolvesa dodatno dobiva na težini, ako se zna da su do nje stigli bez značajnog učinka njihovog najboljeg igrača Karl-Anthonyja Townsa koji je ostao bez poena u prvom poluvremenu, pogodio samo tri od 11 šuteva iz igre ubacivši ukupno 11 koševa, a polovicom zadnje četvrtine ispao je iz igre zbog šest osobnih pogrešaka.

Prema treneru Clippersa Tyronnu Lueu to je za Timberwolvese, zapravo, bila voda na njihov mlin.

"Igrali su puno bolje kad Towns nije bio na parketu. Razbili su nas obranom. Puno toga su preuzimali. Mislim da su igrali na ispravan način."

Za pobjedu Minnesote dodatno su morali povući Anthony Edwards i D'Angelo Russell. Edwards je završio sa 30 koševa, a Russell uz 29 poena imao šest asistencija i pet skokova.

>> Uhićen prvooptuženi za ubojstvo Denisa Tota:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Iskoristili smo ono što imamo, a imamo dosta figura koje se dobro nadopunjuju", izjavio je D'Angelo Russell.

Timberwolvesi će prvi put zaigrati u 'play-offu' nakon četiri godine, kad su u prvom kolu ispali od Houston Rocketsa. Sad će im suparnici biti Memphis Grizzlies.

Strijelce Clippersa je, nakon što je ubacio samo devet koševa u prvom poluvremenu, predvodio Paul George sa 34 poena, sedam skokova i pet asistencija. Reggie Jackson je ubacio 17, a Norman Powell 16 koševa. Hrvatski centar Ivica Zubac je iz igre bio stopostotan (2/2), a utakmicu je završio sa sedam poena, devet skokova, dvije blokade i tri izgubljene lopte, a u zadnjoj minuti dvoboja je ispao zbog šest osobnih pogrešaka.

Clippersi će, unatoč porazu, imati priliku dohvatiti mjesto u doigravanju i okršaje prvog kruga s najboljom momčadi osnovnog dijela sezone NBA lige, Phoenix Sunsima. Za to im je u noći s petka na subotu potrebna pobjeda pred navijačima u Los Angelesu, a suparnik će im biti pobjednik dvoboja New Orleans - San Antonio koji je na rasporedu u noći sa srijede na četvrtak.