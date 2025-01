Splićanina (17) optužuju da je 'izdao Hrvatsku', neki mu ovaj potez nikada neće zaboraviti

Subotnje jutro opasno je uzdrmala najava najperspektivnijeg hrvatskog tenisača Duje Markovine. Taj je 17-godišnji Splićanin, inače naš najbolji juniorski tenisač potvrdio da će promijeniti sportsko državljanstvo i ubuduće nastupati pod zastavom Australije. To su mu sada i službeno dopustile dvije vodeće teniske institucije, ATP i ITF, a u svojoj izjavi za australske medije nije krio zadovoljstvo.

- Ovo je najbolja opcija za mene. Od rođenja imam australske papire, stoga je u isto vrijeme i čudno, ali i normalno. Hrvatska mi, naravno, znači puno, rodio sam se i živio u Hrvatskoj, no Hrvatski teniski savez nije toliko moćan kao u Australiji, ni izbliza. U Hrvatskoj sve moraš sam, a ovdje znam što mogu dobiti, ne samo u tenisu, nego i u životu. Zemlja je nevjerojatna - rekao je Markovina.

Priča je prošle godine počela poprimati značajnije obrise, a sve se zakotrljalo onoga trenutka kada kao hrvatski predstavnik nije mogao nastupati na juniorskim Grand Slam turnirima iako je za to imao potreban renking. Nije imao financijsku potporu, pa će za nekoliko dana debitirati na Australian Openu, i to kao - Australac.

Neki sada po društvenim mrežama ovog talentiranog mladića optužuju da je izdao Hrvatsku, a on je i sam rekao da sada ne očekuje nekakve pozitivne reakcije. Iako je 2022. godine dobio nagradu Dražen Petrović Hrvatskog olimpijskog odbora za najveću nadu hrvatskog sporta, to nije promijenilo njegovu odluku da ubuduće predstavlja Australiju. On je drugi hrvatski tenisač koji se "orebacio" među Australce, budući da je prije 11 godina isto učinilia Zagrepčanka Ajla Tomljanović.

