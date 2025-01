Španjolci otkrili jako loše vijesti za Luku Modrića u Realu: 'Nažalost, moglo bi mu biti još gore'

Real Madrid je zahvaljujući prvom hat-tricku Kyliana Mbappéa od svog dolaska ovog ljeta slavio kod Valladolida (3-0), te povećao svoje vodstvo na vrhu La Lige. Nakon što je zabio peti meč zaredom, Mbappé je potvrdio povratak na svoju najbolju razinu pogodivši tri puta, najprije u prekrasnoj kombinaciji s Englezom Judeom Bellinghamom (30), a zatim sjajnom završnicom zaključio kontru koju je vodio Brazilac Rodrygo (57), da bi na samom kraju realizirao jedanaesterac (90+1).

Luka Modrić je igrao od 68. minute, no španjolski mediji opet su počeli pisati o Modrićevoj minutaži kod Carla Ancelottija jer kapetan vatrenih sve češće ulazi s klupe.

Madridski dnevnik blizak Realu AS osvrnuo se na to koliko Realov kapetan (39) igra: 'Modrić alarmantno upozorava na to koliko malu minutažu dobiva. Nažalost, situacija bi mu mogla postati i gora.' Inače, Modriću je ovo bio 31. nastup za Real ove sezone, ali na samo 13 utakmica je bio starter.

U posljedne vrijeme Modrić je igrao od početka protiv Celte u kupu i Salzburga u Ligi prvaka, ali u prvenstvu je s klupe ulazio zadnje tri utakmice.