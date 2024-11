Smrt slavnog vatrenog zbog teške bolesti šokirala je Hrvatsku. S 15 godina pobjegao je u Beograd

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dubravko Pavličić, koji je 1996. s vatrenima stigao do četvrtfinala Europskog prvenstva, preminuo je 5. travnja 2012. godine u dobi od samo 44 godine nakon teške bolesti u španjolskom gradu Alicanteu. Pavličić je nastupao za lokalni klub Hercules od 1994. do 1997., a preminuo je od raka gušterače, no navijači tog španjolskog kluba i dalje ga nisu zaboravili, redovito obilježavaju njegovu godišnjicu smrti.

Bio je član slavne čileanske generacije koja se 1987. godine upisala u nogometnu povijest, tada je Dudo s juniorskom reprezentacijom Jugoslavije osvojio naslov svjetskog prvaka. Pavlličić je bio standardan kod izbornika Mirka Jozića te nastupio u svih šest utakmica, a u finalnoj utakmici protiv Nijemaca prvi je pucao jedanaesterac nakon produžetaka i pogodio.

Tijekom klupskoj karijere nastupao je za Radnik, Dinamo, Rijeku, Hercules, Salamancu i Ferrola. Za hrvatsku je nogometnu reprezentaciju nastupio ukupno 22 puta, uključujući i pet utakmica na kvalifikacijskom putu do Europskog prvenstva 1996. godine, a dva je puta zaigrao i na smotri starog kontinenta protiv Turske i Portugala. Pavličić je bio i veliki dinamovac o čemu je za Večernji list više puta pričao njegov bratić Saša Pavličić Bekić, dok je imao 15 godina, Dudo je vlakom iz Zagreba pobjegao vlakom u Beograd kako bi navijao za plave u finalu jugoslavenskog kupa protiv Sarajeva.

– Uvijek kad ga se sjetim ne mogu zaustaviti suze. To je tako bolno, teško mi je govoriti o njemu, još ne vjerujem da ga nema... Nikad, baš nikad Dudo nije nikome ništa nažao napravio. Stvarno je bio poseban, iskoristio je svaku sekundu svog kratkog života, nikad nije mogao dugo biti na jednom mjestu, osim kad se kartala bela! Bile su to čudesne partije, onaj tko izgubi morao je ići gurati kontejner s otpadom, a pobjednici su poražene gađali jajima. Sve je to, naravno, bila njegova ideja – izjavio je svojedobno Željko Adžić za VL koji je s njim igrao u Herculesu.