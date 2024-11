Postao je najveći pehist među vatrenima! Polako pada u zaborav, a klub bez njega tone

Tko je najnesretniji hrvatski nogometaš ove jeseni? Odgovor na to pitanje lakoćom bi dao i najneupućeniji pratitelj naših reprezentativaca; dovoljno bi bilo samo da pogleda sažetke utakmica protekloga bundesligaškoga vikenda i bilo bi mu odmah jasno da najnezavidniju titulu drži 26-godišnji veznjak Wolfsburga Lovro Majer.

Njegov izlazak iz igre nakon samo 11 minuta na utakmici s Augsburgom (1:1) golem je udarac za Wolfsburg, a istodobno i golemo razočaranje za hrvatskog reprezentativca, tek nedavno oporavljenog od teške ozljede gležnja. Naime, Lovro Majer još od utakmice s Italijom na Europskom prvenstvu nije zaigrao za reprezentaciju, a povratak se nazire možda tek u ožujku sljedeće godine. Jer, i da je u studenome ostao neozlijeđen, Majer ne bi participirao u utakmicama sa Škotskom i Portugalom jer ga Dalić zbog duge stanke nije ni stavio na popis reprezentativaca, nego na listu pretpoziva.

Prvi dolazi, zadnji odlazi

A pogledajmo što je o Lovri Majeru i njegovu značenju za momčad proteklih dana govorio trener Wolfsburga Ralph Hasenhüttl. Najprije uoči povratničkih 90 minuta protiv Borussije Dortmund (1:0) u Njemačkom kupu:

– Svatko tko ga poznaje zna da je on vrlo spreman igrač i onaj u našoj momčadi koji pokriva najviše terena. Lovro je pravi profesionalac i jedva čeka ponovno zaigrati. On prvi dolazi u kamp na trening i posljednji iz njega odlazi.

A onda i nakon najnovije ozljede:

– Nažalost, Lovro je izvan stroja, pretrpjevši ozljedu mišića. Namjerno ga nisam uveo od početka nakon njegove duge pauze. Ovo je jako težak gubitak – istaknuo je Hasenhüttl ne navodeći koliko bi Wolfsburg mogao biti bez Majera, čija dijagnoza glasi: puknuće mišićnih vlakana u predjelu natkoljenice.

Trener vukova naravno ne ulazi u analize što mu potencijalno donosi najnoviji zaplet oko Majera, dok nam je izvjestitelj jednoga lokalnog medija (koji je za ovu prigodu želio ostati anoniman) kazao kako Lovre sigurno neće biti na terenu dulje razdoblje.

– Možda bi se mogao vratiti početkom prosinca, no to je u ovom trenutku neizvjesno. Znamo sigurno da će taj oporavak potrajati i da to Hasenhüttla dovodi u jako nezgodnu poziciju – kaže naš izvor koji svakodnevno prati zbivanja u klubu i dodaje:

– Wolfsburg ne stoji dobro na ljestvici, a Lovro Majer mu je jako, jako bitan igrač. Oni ga doista trebaju u momčadi jer je primjerice protiv Bayerna i protiv Kiela, kada se ozlijedio, igrao izvrsno. Od tada Wolfsburg bez Majera u momčadi ima probleme u stvaranju prilika. Zato smo i mi novinari koji pratimo klub, vidjevši u kakvoj je krizi, stalno propitkivali kada će se Lovro vratiti. Napokon se vratio nedavno protiv St. Paulija, odigravši 12 minuta, a u utakmici s Borussijom Dortmund u Kupu, kada je igrao 90 minuta, bio je iznimno važna figura na travnjaku. Tada smo pomislili kako je teško razdoblje iza njega, a onda se u subotu ponovno ozlijedio.

Mislite li da se Lovro prerano vratio na travnjak nakon što je propustio pet utakmica, možda nije bio dovoljno spreman za snažan bundesligaški tempo?

– Ne, ne mislim to. U klubu je toliko medicinskih stručnjaka i trenera za kondicijsku pripremu da se ne bi upustili u rizik da dopuste nastup nespremnom igraču. Lovrina je ozljeda naprosto nešto što se u nogometu događa – dodao je naš insajder iz Wolfsburga.

Lovro Majer je prema ocjenama izvjestitelja najuglednijeg njemačkog sportskog magazina Kicker u ovoj sezoni najbolje ocijenjeni igrač Wolfsburga; u četiri nastupa u Bundesligi (dva ima i u Njemačkom kupu) ima prosječnu ocjenu 2.75 (raspon od 5 do 1). Samo još dvojica igrača Wolfsburga imaju prosječnu ocjenu manje od 3.00, a Lovro pritom s dva pogotka dijeli drugo mjesto klupske liste strijelaca u njemačkom prvenstvu. Više od Majera zabio je samo danski napadač Jonas Wind, tri pogotka. Napominjemo kako je Wolfsburg tek na 14. mjestu Bundeslige s devet bodova, jedan više od 16-plasiranog Kramarićevog Hoffenheima. To je pozicija zone ispadanja, odnosno klub koji zauzme 16. mjesto ide u doigravanje za prvoligaški ostanak.

Bit će pojačanje

Zanimljiva je još jedna poveznica između Kramarića i Majera. Njih su dvojica u ovoj kalendarskoj godini najbolji strijelci hrvatske reprezentacije s po tri pogotka: Lovro ih je Egiptu i Sjevernoj Makedoniji zabio dva, kao i Andrej Tunisu, Albaniji i Škotskoj. Nažalost, Majer se zbog svojih pehova s ozljedama prometnuo u najvećega gubitnika jesenskoga ciklusa A reprezentacije. Dalić mu nije mogao dati priliku ni u jednoj utakmici Lige nacija, a u međuvremenu punu afirmaciju doživljava novi val mladih veznjaka, Luka i Petar Sučić te Martin Baturina, dok su tu otprije Modrić i Kovačić.

Lovro Majer ima 34 nastupa za A reprezentaciju, postigao je osam pogodaka, nositelj je bronce sa Svjetskog prvenstva 2022. i srebra iz Lige nacija 2023. godine. S takvim referencama, Lovro Majer na proljeće u reprezentaciji ne može biti ništa drugo osim – pojačanje.

VIDEO Dinamovi igrači vratili se iz svlačionice proslaviti s Bad Blue Boysima