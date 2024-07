Slovenci razbili Novozelanđane ali ne dovoljno pa je Hrvatska izbjegla Grčku

U utakmici koju je s velikim zanimanjem pratio i stožer hrvatske košarkaške reprezentacije, Slovenija je posve nadigrala, bolje reći razbila, selekciju Novog Zelanda (104:78). Isti onaj sastav koji je samo dan prije pobijedio Hrvatsku.

A za naše je ta utakmica bila jako zanimljiva jer se odlučivalo o poretku u podskupini atenskog predolimpijskog turnira. Bolje reći odlučivalo se o tome tko će, kao prvoplasirani, izbjeći domaćina Grčku u polufinalu. Dakako, ukoliko Grčka pobijedi Egipat a bilo koji drugačiji ishod osim pobjede domaćina bio bi jedna od najvećih senzacija otkako se ovaj sport igra.

A Slovenci su od prve minute težili tome da pobijede Novozelanđane s što je većom razlikom. Uvjereni da su daleko bolji od suparnika, njihov primarni cilj nije bio onih nužnih "plus 10" za prolaz u polufinale, već da pobijede s više od 29 koševa razlike koliko im je bilo nužno da budu prvi.

Krajem prve četvrtine imali su Slovenci prednost od čak 18 koševa (27:9) no nakon startne siline njihova defenzivna žestina je ipak popustila pa se na odmor otišlo sa, samo, slovenskih "plus 7" (46:39).

Početkom drugog dijela uslijedila je nova slovenska ofenziva pa je u 25. minuti novozelandski trener Pero Cameron morao zvati minutu odmora radi zaostatka od 17 koševa. No, to mu nije puno pomoglo jer su Slovenci otišli i na "plus 25" (71:46).

Na mali odmor se otišlo sa slovenskih 77:57 što je sugeriralo dohvatljivost pobjede koja vodi u polufinale s prvog mjesta. U posljednjih minutu i pol ušlo se sa slovenskih 98:77 i činilo se da je dostići željenih "plus 29" nemoguća misija. No, Novozelanđani su se počeli natjeravati i šutirati u prvim sekundama napada i kako su promašivali tako su Slovenci dolazili u posjed lope te su na 18 sekundi do kraja došli na "plus 26". Uslijedio je posljednji napad u kojem su Slovenci imali dva otvorena šuta za pobjedu od 29 koševa. Prvo je promašio Hrovat a nakon toga, sa sirenom, i ponajbolji košarkaš svijeta Luka Dončić.

Dončić je završio utakmicu s novim trostruko-dvoznamenkastim učinkom (36 koševa, 11 skokova, 10 asista) ali mu je ostao gorko-slatki okus promašenog šuta koji je Sloveniji mogao donijeti lakšeg suparnika u polufinalu. Nije mu pomogao niti čudnjikav promašaj drugog slobodnog bacanja najboljeg Novozelanđanina Shea Ilija (28 koševa, 10 skokova) kojem je, između dva bacanja, nešto došapnuo a sadržaj te konverzacije ostat će misterij. Ako su nešto "dogovarali", ako je bacanje uopće bila tema, nije upalilo jer je upravo Luka promašio ključnu loptu.