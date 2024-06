Slavni nogometaš doživio srčani udar: Oživljavali su ga na terenu, sad je u komi

Šokantna vijest stiže iz Francuske. Naime, reprezentativac Alžira, 29-godišnji veznjak Nabil Bentaleb doživio je srčani udar nakon kojeg je hitno operiran. Ugrađen mu je elektrostimulator, a veliko je pitanje hoće li moći nastaviti svoju karijeru.

Bentaleb je igrač Lillea, u kojeg je stigao između dvije utakmice kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Rijeke prošle sezone. Trenutno je u bolnici, a zbog operacije je u induciranoj komi.

- Poštovanje za Nabila Bentaleba i njegove voljene. Lille je šokiran i iznenađen što ovakve stvari izlaze u javnost - stoji u priopćenju njegova kluba.

