Sjećate ga se? Bio je heroj nacije, a danas jedva preživljava: Sve su mi uzeli, oca uhitili, obitelj protjerali...

Hakan Sukur bio je ikona turskog nogometa kasnih 90-ih i 2000-ih, ali nakon što se uključio u politiku u Turskoj, otjeran je iz svoje domovine i sada je vozač Ubera. Od nogometa je zaradio velik novac, no kao neistomišljenik turskog režima pobjegao je 2015. godine u SAD gdje ne živi na visokoj nozi kao nogometaši iza kojih je velika karijera.

Golgeter Galatasaraya je morao bježati jer je skoro završio u zatvoru kada se suprotstavio turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Upravo je njega preko društvenih mreža Sukur optužio za situaciju u kojoj živi. O njegovoj životnoj priči piše popularna stranica SPORTbible.

- Moja situacija je jako teška. Uzeli su mi sve, gotovo sve što sam imao i što sam investirao u Turskoj. Erdogan me zvao da se priključim njegovoj stranci kako bi osvojio više glasova, a onda me pretvorio u državnog neprijatelja jer nisam imao iste ideje kao on - rekao je Sukur pa nastavio:

- Sve su mi uzeli. Obitelj su mi protjerali, oca uhitili. Nažalost, svi koji su podigli glas u Turskoj i koji su tražili demokraciju sada plaćaju cijenu. Za turske nogometaše je dobro da igraju izvan zemlje jer ne moraju zauzimati strane. Poručujem im da se ne bune jer će završiti kao ja. Neće nikad više imati priliku da se vrate u Tursku jer režim sve kontrolira.

Sukur je optužen da je planirao državni udar.

- Nitko ne može objasniti kakva je moja uloga u državnom udaru trebala biti. Nisam učinio ništa protuzakonito, nisam izdajica niti terorist. Mogu biti protivnik vlade, ali ne i države ili turske nacije. Volim svoju zemlju - rekao je Sukur koji je jedno vrijeme vodio kafić u Kaliforniji, no brzo ga je zatvorio.

SPORTbible navodi da je Sukur i dalje vozi taksi te tako zarađuje za život. No, aktivan je na društvenim mrežama na kojima komentira aktualne događaje i prati situaciju u Turskoj. Nedavno se tako pohvalio da je njegov kanal na YouTubeu prešao brojku od 100 tisuća pratitelja.