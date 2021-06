Sjećanje na krađu protiv Njemačke: Svi su htjeli hit-kapu s kockicama, ali nitko je nije htio prodati

Prvi put je Hrvatska došla na veliko natjecanje i odmah se upisala u povijest, u tom premijernom nastupu stigla je do četvrtfinala i tako počela ispisivati svoju krasnu nogometnu povijest.

Već sam dolazak Hrvatske na Euro za mnoge je bio iznenađenje. Po prvi put su se pojavili dresovi s kvadratićima i postali jako tražena roba, ma svi suveniri s hrvatskim obilježjima bili su jako na cijeni. Nažalost, svi smo ih imali premalo, moglo se na njima i zaraditi, ali nitko od delegacije ili nas novinara nije želio prodati svoju kapu ni za kakvu cijenu.

Čudesan Asanovićev pas

Sve je krenulo s Turskom, u kišnom Nottinghamu bilo je 0:0 sve do 86. minute, a tada se tog 11. lipnja dogodila eksplozija među našim navijačima kojih je bilo oko 2000, tada je Goran Vlaović zabio za pobjedu.

– Krasna su sjećanja na to prvenstvo, ipak nam je to bilo prvo veliko natjecanje, a mi smo odmah Hrvatsku izbacili u nogometnu elitu – kazao nam je Goran Vlaović koji je ušao s klupe umjesto Bokšića te pobjegao turskoj obrani i zabio u toj našoj prvoj utakmici te nam donio pobjedu

– Definitivno mi je to najdraži gol – kaže Vlaović koji je krenuo trčati prema turskom golu iz našeg šesnaesterca, a onda je stigla sjajna Asanovićeva lopta.

– Bio sam pred našim golom jer su Turci imali udarac iz kuta, a kad smo se obranili, normalno je da sam krenuo trčati naprijed. Naravno da nisam znao da će me Asanović tako proigrati, ali on me vidio i fenomenalno odigrao taj dugi točni i brzi pas – kaže Vlaović.

Turski branič Alpay mogao ga je zaustaviti prekršajem, ali pustio ga je i zbog toga je u svojoj zemlji imao problema, dobivao je brojne prijetnje, morao se skrivati da mu netko ne bi nešto napravio zbog tog propusta.

– Ne bih rekao da je napravio pogrešku, rekao bih da je pogrešno procijenio da će me stići, da ću ja nešto zakomplicirati, a to se napadaču zna dogoditi. Staneš li na trenutak, stoper to iskoristi. U trenutku kad je odlučio ne napraviti prekršaj na meni da ne zaradi crveni karton, uspio sam mu pobjeći i zabiti, nisam ništa zakomplicirao – sa smiješkom se prisjeća Vlaović.

Nakon Turske Hrvatska je pobijedila Dansku 3:0, u pamćenju će zauvijek ostati onaj Šukerov lob preko Petera Schmeichela. Tako je Hrvatska osigurala prolazak, pa je Ćiro Blažević u treću utakmicu, s Portugalom, ušao sa šarenim sastavom i izgubio s 0:3. U četvrtfinalu Hrvatska je igrala protiv Njemačke i u Manchesteru se oprostila od ovog natjecanja rezultatom 1:2, pogocima Klinsmanna iz jedanaesterca i Sammera, dok je za Hrvatsku pogodio Šuker.

– Njemačka je tada bila izuzetno jaka, jedna od najjačih. Igrali smo baš dobro i izgubili nepravedno. Nešto zbog naših nespretnosti, ali i zbog pogrešaka suca – kod drugog pogotka Njemačke, a nije isključio ni Klinsmanna kad me pošteno opalio po nogama. Sad možemo samo zamišljati što bi bilo da smo otišli u polufinale – prisjetio se tih dana Goran Vlaović.

Na kraju slavili Nijemci

Tu je utakmicu sudio švedski sudac Leif Sundell, bilo mu je to prvo veliko natjecanje, a pokazalo se i jedino, što samo svjedoči tome da se nije baš iskazao.

Na kraju su Nijemci u polufinalu nakon jedanaesteraca prošli preko domaćina, Engleske. Bilo je 1:1, a onda je odlučujući jedanaesterac za domaćine promašio današnji izbornik Engleske Gareth Southgate. U finalu su Nijemci slavili protiv Češke koja je bila otkriće Eura, ali se prije finala malo opustila u slavlju i obiteljskim druženjima pa su Nijemci nakon pobjede 2:1 podignuli pehar, okitili se naslovom europskih prvaka.

No, svi smo mi iz Engleske otišli tužni jer nismo prošli Njemačku i napravili bar još jedan korak, ali i ponosni na našu reprezentaciju koja je na svom prvom velikom natjecanju pokazala da će se na nju i ubuduće morati ozbiljno računati.

Koliko god je nakon toga naša reprezentacija napravila mnogo velikih stvari, osvetila se i Nijemcima već na sljedećem velikom natjecanju, na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, taj će Euro uvijek imati svoje posebno mjesto u našoj nogometnoj povijesti. I uvijek ćemo se sjećati tog Vlaovićeva prvog pogotka, Šukerova loba, tog Šveđanina Sundella, ali cijelog okruženja oko naše reprezentacije koja je već tada postala hit, a sljedećih godina stigla i do svjetske bronce pa do svjetskog srebra. No, sve je počelo te 1996. s Ćirinom Hrvatskom.