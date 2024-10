Šibenik obilježio rođendan 'našeg malog', nikad prežaljenog Dražena Patrovića

U Šibeniku se danas obilježava 60. rođendan velikana hrvatske i svjetske košarke Dražena Petrovića. Naš mali, kako da i danas zovu Šibenčani ali i mnogi drugi kojima je bio idol te zbog njega posjećuju Krešimirov grad, ovdje danas ima najljepši živi spomenik - otvoreno igralište na Baldekinu koje je puno i danju i noću. Odzvanja zvuk lopte koja udara od pod baš kao što je Dražen davno opisivao njemu najposebniji osjećaj dok bi sam u dvorani na Baldekinu još kao devetogodišnji dječak dolazio promatrati treninge. Igrao je i s djevojkama iz slavnog kluba Elemes, a do prve ekipe Šibenke probio se sa nepunih 16 godina. Osim velikana igre, pamtimo ga kao idola zbog njegove upornosti i predanosti koji su ga zauvijek svrstali među najomiljenije naše sportaše svih vremena.

Središnja manifestacija obilježavanja njegovog rođendana održala će se kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu gdje su izaslanstva Grada Šibenika, Šibensko-kninske županije, sportskih klubova i udruga položili vijence i zapaliti svijeće. Nakon prigodnog programa kojega su voditi učenici učiteljice Ivane Guberina iz OŠ Jurja Šižgorića, vijenci su položeni i kod Draženovog koša u Ulici Petra Preradovića.

U organizaciji OKK Dražen Petrović vikend uoči Draženova rođendana u Sportskoj dvorani Baldekin održao će se 23. KUP Dražena Petrovića, Međunarodni košarkaški turnir za igrače rođene 2011./2012. godine, dok je u čast legendarnom Šibenčaninu u subotu održano i deveto izdanje cestovnih atletskih utrka „Šibenskih deset“ i „Draženova četvorka“- Prvenstvo Hrvatske u cestovnom trčanju.

Svjetska premijera dugometražnog igranog filma „Dražen“ redatelja Danila Šerbedžije te autora projekta i producenata Ljube Zdjelarevića i Ivora Šibera održat će s početkom u 20:00 sati u Cinestar kinu u centru Dalmare u Šibeniku. No to nije sve što će Šibenik danas organizirati za Dražena: u 15 sati na Poljani počinje okupljanje za korteo koji će ulicama grada proći do spomenika gdje će se Draženovom kipu oko vrata staviti replika medalje iz mitske utakmice Šibenke i Bosne iz 83 godine, koja je Šibenčanima oteta režimskom odlukom iz Beograda a Dražen je prvi rekao ne bivšoj državi i odbio igrati ponovljenu utakmicu u Novom Sadu.