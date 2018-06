Senzacionalan transfer iz HNL-a: Bio sam spreman trčati do tamo

Senzacionalan transfer napravio je branič Slaven Belupa Nikola Katić (21).

On je danas potpisao četverogodišnji ugovor sa škotskim velikanom Rangersom.

🗣️ Nikola Katić “When they told me Steven Gerrard wanted to take me, I told my agent I’d get my shoes on and run to Scotland!"



➡️ Read more from Katić: https://t.co/1bepW2OkRa pic.twitter.com/GqljBhBBFT