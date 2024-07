Senzacija na jednom od najvećih svjetskih sportskih događaja: Ovo se još nije dogodilo

Girmayu je ovo 14. profesionalna pobjeda, druga na Grand Tour utrkama, nakon što je prije dvije godine osvojio desetu etapu na talijanskom Giru. Zanimljivo, i ovu je ostvario na talijanskom tlu. Do pobjede je stigao dobrim pozicioniranjem u završnici i odličnim radom cijele momčadi, koja je uspjela izbjeći sve zamke u posljednja tri kilometra na širokim ulicama Torina.

Nažalost, to se ne može reći za sve, jer se 2,3 km prije cilja dogodio pad velike skupine biciklista, a među kojima je bio i jedan od glavnih favorita za pobjedu Belgijac Jasper Philipsen, prošlogodišnji pobjednik u četiri etape i osvajač zelene majice za najboljeg sprintera Tour de Francea.

Iako među vodećima u ukupnom redoslijedu nije došlo do promjene u zaostacima, jer je zbog masovnog pada svima upisano da su ciljem prošli u vremenu pobjednika (5:26:48 sati), Slovenac Tadej Pogačar (UAE Emirates) izgubio je žutu majicu, a novi je vlasnik aktualni olimpijski pobjednik u cestovnoj utrci i osvajač Gira d'Italia 2019. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) koji je etapu završio na 14. mjestu

Carapaz je postao prvi Ekvadorac koji je obukao najpoznatiju žutu majicu u svijetu sporta. Isto ukupno vrijeme (15:20:18 sati) imaju i Pogačar, Belgijac Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) i aktualni dvostruki pobjednik Toura Danac Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike).

Već u utorak bi moglo doći do promjena na samom vrhu redoslijeda, kad će Tour iz Italije prijeći na francusko tlo, a biciklisti voziti planinsku etapu od Pinerola do Valloirea u dužini od 139,6 km. Pritom će svladati dva uspona druge kategorije i posljednji, na vrh Galibier (2642 m nadmorske visine), koji je najviše kategorije (23 km, prosječan nagib 5,1%). No, cilj neće biti na vrhu, već u dolini nakon još 19 km spusta. Biciklisti će svladati 3600 m visinske razlike.

Utrka traje do 21. srpnja.