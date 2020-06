Šef Sudačke komisije: Suci nisu adekvatno koristili VAR

Još se vuku repovi iz burnog polufinalne utakmice Hrvatskoga kupa u kojemu je Rijeka eliminirala Osijek (3:2), a u središtu pozornosti bio je sudac Igor Pajač iz Zeline koji je maknut s delegature sljedećeg kola Prve HNL.

Šef Sudačke komisije Ante Kulušić bio je nedvosmislen.

>> Pogledajte trenutak kaga je Grezda udario Čolaka

– Nisam zadovoljan suđenjem u polufinalu Hrvatskog kupa, stoga sam za utorak u 12 sati sazvao hitnu sjednicu Sudačke komisije HNS-a na kojoj ćemo najviše analizirati suradnju glavnoga suca Igora Pajača s VAR sobom (u kojoj su bili Fran Jović i Igor Krmar, nap. a.). Moj je dojam da VAR tehnologija nije bila adekvatno korištena u ovoj utakmici. Preslušat ćemo snimke komunikacije između glavnog suca i VAR sobe i nakon toga donijeti zaključke – kazao nam je Kulušić ne precizirajući o kojim se spornim detaljima radi.

Jedan od njih svakako je kazneni udarac za Rijeku, a navodno će u fokusu biti i detalj iz 4. minute kada je Osječanin Lončar preoštro, čak grubo startao na Gorgona, a nije dobio ni žuti karton.

Podsjetimo, VAR se koristi samo u slučajevima spornoga pogotka, prekršaja za kazneni udarac, odnosno crvenoga kartona te zamjene identiteta.

Ništa se ne događa slučajno

Kulušić dodaje kako, nakon Pajačeve parade na Rujevici, taj sudac sigurno neće suditi utakmicu Lokomotiva – Osijek u nedjelju.

Zašto mislite da ovo što se dogodilo Osijeku na Rujevici nije bilo slučajno, pitali smo Osijekova predsjednika Ivana Meštrovića.

– Zato što je moja mantra da se ništa u životu ne događa slučajno – kaže Meštrović i nastavlja:

– Pravi je problem u ovoj priči da su neadekvatni ljudi na pozicijama kojima nisu dorasli. Tako suci koji su vodili utakmicu Rijeka – Osijek nisu bili dorasli polufinalu Hrvatskog kupa, polufinalu natjecanja u zemlji koja ima drugu reprezentaciju svijeta.

Zamjerate li ponešto i svojoj momčadi? Imali ste 2:0 i mogli iz dvije šanse do uvjerljive pobjede.

– Zamjerate li vi sebi kada vas netko, koristeći svoje alate, mimo pravde, zaustavi u izvršenju vašega nauma? – protupitanjem uzvraća Meštrović.

U kojim je situacijama, po vama, u Rijeci bio oštećen Osijek?

– Kod isključenja, odnosno drugoga žutoga kartona našega Mađara Kleinheislera uopće nije bilo kontakta sa suparničkim igračem, a kod kaznenoga udarca naš igrač, Brazilac Silva, išao je glavom na loptu i pritom bio posve nesvjestan prisustva suparničkog igrača – nastavlja prvi čovjek Osijeka.

Što ćete kao klub poduzeti?

– Iskoristit ćemo sva dopuštena sredstva da bismo zaštitili naš klub. No ovdje nije bio problem Pajač; on je samo jedan od produkata zbog kojih naše suce ne gledamo u Ligi prvaka te na svjetskim prvenstvima. Mi ćemo tamo zato gledati slovenske suce; ja ne znam je li njihova liga bolja od naše, jesu li oni bolje sudačke individue od naših, ali vidim da oni brže napreduju. Ako je ovo maksimum koji naša nogometna organizacija može izvući iz postojećega sudačkoga kadra, onda sam jako zabrinut za budućnost hrvatskog nogometa.

Grezda se očitovao

Jeste li za dovođenje stranih sudaca za najvažnije utakmice u domaćim natjecanjima?

– Volio bih da dođemo u fazu kada o sucima uopće ne trebamo razmišljati, ne znati tko su i o njima ne razgovarati. Da oni ne budu glavne zvijezde naših utakmica. Nažalost, problem je u njihovoj selekciji. Moguće je i da nema dovoljno interesa za bavljenje suđenjem, što bi onda rezultiralo boljom kvalitetom sudačkih izvedbi – zaključio je Ivan Meštrović.

Osijekova eliminacija iz Kupa nosit će još neke neugodne posljedice. Eros Grezda udario je na parkiralištu Antonija Čolaka šakom u glavu i prijeti mu suspenzija. Taj događaj delegat Ivan Smokrović naveo je u svome izvješću.

Osijekov nogometaš očitovao se o tom incidentu putem klupske web-stranice.

– Jako mi je žao što sam se našao u središtu medijske pozornosti, a posebno u kontekstu svega onoga što se prethodno događalo na terenu, za vrijeme utakmice s Rijekom. Svi smo, pa tako i ja, bili jako frustrirani činjenicom da smo kao sportaši oštećeni u dvoboju i uskraćeni za veliku pobjedu kojoj smo bili nadomak. Nije lako nama na travnjaku istrpjeti nepravdu i ostati miran, a posebno kada te uz sve to netko vrijeđa i omalovažava. Kada je pritom još i riječ o grubom vrijeđanju na osobnoj i nacionalnoj osnovi, onda sam kao čovjek, prvenstveno, ali i kao sportaš posebno osjetljiv. Toga je bilo još tijekom same utakmice, a provokacije su uslijedile i po njezinu završetku, dok sam se sa svojim suigračima nalazio ispred klupskog autobusa, pored kojega je provocirajući prolazio Čolak. Cijelo vrijeme bio sam suočen s njegovim provokacijama. Živim u Hrvatskoj već jako puno godina, izvršavam sve svoje obveze i poreze plaćam ovdje te je zadnje što zaslužujem da me netko omalovažava i vrijeđa na nacionalnoj osnovi. Stoga ću poduzeti sve pravne korake da zaštitim svoju čast i ugled.