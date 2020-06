FOTO Objavili privatnu poruku! Evo što je Grezda poslao Čolaku nakon što ga je udario

Rijeka će u finalu hrvatskog kupa igrati protiv Lokomotive. Rožmanova momčad je do pobjede protiv Osijeka (3:2) stigla nakon rezultatskog preokreta.

Više od rezultata i utakmice, pamtit će se suđenje Igora Pajača koji je naišao na brojne kritike, ali posebno ono što se dogodilo nakon utakmice na parkingu ispred stadiona.

Nakon utakmice Pajač je teren napustio u pratnji zaštitara, a sve je završilo incidentom u kojem je igrač Osijeka Eros Grezda šakom udario napadača Rijeke Antonija Marka Čolaka. Policija ih je razdvojila i napisala izvještaj. Napadač Osijeka objavio je priopćenje u kojem ističe kako ga je Čolak vrijeđao na osobnoj i nacionalnoj osnovi.

>>> Pogledajte napad Grezde na Čolaka

'Jako mi je žao što sam se našao u središtu medijske pozornosti, a posebno u kontekstu svega onoga što se prethodno događalo na terenu, za vrijeme utakmice s Rijekom. Svi smo, pa tako i ja, bili jako frustrirani činjenicom da smo kao sportaši oštećeni u dvoboju i uskraćeni za veliku pobjedu kojoj smo bili nadomak. Nije lako nama na travnjaku istrpjeti nepravdu i ostati miran, a posebno kada te uz sve to netko vrijeđa i omalovažava. Kada je pritom još i riječ o grubom vrijeđanju na osobnoj i nacionalnoj osnovi, onda sam kao čovjek, prvenstveno, ali i kao sportaš posebno osjetljiv. Toga je bilo još tijekom same utakmice, a provokacije su uslijedile i po njezinu završetku, dok sam se sa svojim suigračima nalazio ispred klupskog autobusa, pored kojega je provocirajući prolazio protivnički igrač Čolak. Znači, cijelo vrijeme sam bio suočen s njegovim provokacijama. Živim u Hrvatskoj već jako puno godina, izvršavam sve svoje obveze i poreze plaćam ovdje te je zadnje što zaslužujem da me netko omalovažava i vrijeđa na nacionalnoj osnovi. Stoga ću u skladu s tim poduzeti sve odgovarajuće pravne korake da zaštitim svoju čast i ugled', piše u priopćenju Erosa Grezde.

Ipak, Rijeka je objavila poruku koju je Grezda poslao Čolaku jučer nakon incidenta, u 23:27 sati, a u samoj objavi dovode u pitanje Grezdinu dosljednost te napominju kako se u priopćenju, tek naknadno sjetio vrijeđanja na nacionalnoj osnovi.

- Ne pišem ti ovo da me ne prijaviš, ohladio sam se sad i nisam to trebao napraviti. Trebali smo to riješiti razgovorom kao ljudi, ali sam bio nervozan zbog cijele utakmice i svega pa ti se ispričavam, a ti odluči što je najbolje - poručio mu je Grezda.