Šef Fibe Baumann živi u zabludi

Jučer su se u Münchenu sastali glavni tajnici europskih nacionalnih košarkaških saveza. Sazvao ih je izvršni direktor Fiba Europe Kamil Novak ali ne radi onoga čemu su se mnogi ponadali, a to je promjena kvalifikacijskog kalendara za Svjetsko prvenstvo. O zbivanjima u glavnom gradu Bavarske izvijestio nas je glavni tajnik HKS-a Joke Vranković:

- Govorilo se o načinu rada Fiba Europe, no neki su savezi izrazili svoje nezadovoljstvo sustavom kvalifikacija u kojem nema NBA i euroligaških igrača, a zamjerka je i ta što se odlučilo da će se europska prvenstva održavati svake četiri, a ne svake dvije godine.

A do tog pomicanja došlo je zbog Fibina podilaženja NBA-ju i to na inicijativu glavnog tajnika Patricka Baumanna koji je prilično optimističan kada kaže da se nada da će i NBA liga jednog dana prihvatiti kalendar Fibinih kvalifikacijskih utakmica. Baumann kao da je pobrkao lončiće pa ne shvaća da se NBA liga nikad nikome neće prilagođavati. No, on računa na to da će na to da će Amerikanci početi gubiti kvalifikacijske utakmice, koje igraju s igračima iz razvojne G lige:

- Kada počneš gubiti stvari se uvijek počnu mijenjati. Ako NBA želi dominirati i globalno, a košarka je globalna igra, onda će možda i oni početi razmišljati drugačije.

Baumann kao da zaboravlja da su Amerikanci u svim profesionalnim momčadskim sportovima (košarka, američki nogomet, bejzbol, hokej) dovoljni sami sebi, baš na način na koji se Euroliga pokušava nametnuti Europi.