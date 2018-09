Santini: Protiv Španjolske će biti teško, ali vjerujem da možemo do bodova

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Santini očekuje tešku utakmicu protiv Španjolske u utorak u Elcheu, no vjeruje da Hrvatska ondje može osvojiti bodove u Ligi nacija.

"To će biti težak okršaj jer su Španjolci među najboljim reprezentacijama svijeta i igraju slično poput Portugala, s velikim posjedom lopte, a imaju i prednost domaćeg terena. No uz malo sreće možemo do bodova", rekao je 29-godišnji Santini u portugalskom gradu Faro gdje se reprezentacija nastavlja pripremati.

U četvrtak je ondje u pripremnoj utakmici odigrala 1-1 protiv europskog prvaka Portugala.

"Utakmica je bila teška, protiv tehnički dobrog Portugala koji je igrao kod kuće i držao posjed lopte. S obzirom na broj novih igrača u Hrvatskoj i na kratko vrijeme provedeno zajedno, mislim da je dobro što smo se uspjeli na kraju obraniti i ne izgubiti", napomenuo je Santini.

Bio je to prvi neriješeni ishod te prvi zabijeni pogodak ikada Portugalu. Naime, Hrvatska je u sve četiri prethodne utakmice izgubila uz ukupnu gol razliku 0-7.

Santini je ove sezone za belgijski Anderlecht zabio sedam pogodaka u šest utakmica pa se nadao da bi baš on mogao ući u povijest kako prvi hrvatski reprezentativac koji je uspio zatresti mrežu Portugalaca. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić, međutim, poslao je ga je na teren 33 minute prije kraja susreta pri rezultatu 1-1.

"U tih tridesetak minuta uglavnom sam imao obrambene zadatke, a nadam se da će u idućim utakmicama napadački dio ipak više doći do izražaja“, istaknuo je. Bila je to prva utakmica Hrvatske nakon osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu prije mjesec i pol dana kada je bila poražena u finalu od Francuske s 2-4.

"U konačnici moramo biti zadovoljni (utakmicom s Portugalom) te trebamo gledati na pozitivne stvari", dodao je Santini.

U utorak Hrvatsku čeka prvi nastup u novom natjecanju Liga nacija gdje je u skupini sa Španjolskom i Engleskom.

U južnom gradu Elcheu gostovat će kod Španjolske koja je bitno promijenila momčad nakon ispadanja u osmini finala Svjetskog prvenstva od domaćina Rusije. Novi trener Luis Enrique najavio je kako će nastaviti igrati svojim prepoznatljivim stilom uz puno dodavanja i držanje lopte u svom posjedu u formaciji 4-3-3. U vrhu napada mogao bi zaigrati Álvaro Mortara, napadač Chelsea kojeg bivši izbornik Julen Lopetegui nije bio zvao na svjetsko prvenstvo. Druga mogućnost je Iago Aspas iz Celte Vigo koji je ušao na popis nakon što je zbog obiteljskih razloga s njega ispao Atléticov strijelac Diego Costa.

>>Pogledajte intervju s Yurijem Cortezom

[video: 26510 / Yuri Cortez o Modriću, Svjetskom prvenstvu i svom poslu]

Njih bi trebao čuvati stoper Domagoj Vida kojeg je u utakmici s Portugalom nesretno ozlijedio hrvatski vratar Lovre Kalinić prilikom jednog izlaska s vratiju.

"Izgledalo je neugodno, ali nadam se da će se Vida što prije vratiti na teren. Umjesto njega odlično je odigrao Jedvaj i nema straha", rekao je Santini.

Vida je protiv Portugala bio iznesen s terena nakon pola sata utakmice, a onda su mu ruku pregledali liječnici.

"Vida nakon tog sudara ima jaku kontuziju nadlaktice, no na pregledu rentgenskom snimkom nisu se vidjele nikakve koštane ozljede i trebao bi uskoro biti spreman", poručio je u četvrtak navečer liječnik hrvatske reprezentacije Zoran Bahtijarević.

Hrvatska reprezentacija će se u petak i subotu nastaviti pripremati u kampu na jugu Portugala, a u nedjelju ujutro će poletjeti prema Španjolskoj. Utakmica se igra u utorak u 20.45 sati. Španjolsku, pak, prije toga čeka okršaj s Engelskom u subotu na Wembleyu.

U posljednjem međusobnom ogledu Hrvatska je pobijedila Španjolsku sa 2-1 na Europskom prvenstvu 2016. godine.