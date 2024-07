Sandra je šokirana uvjetima u Parizu: 'Trebam li ponijeti alat za lov? Živimo u kamenom dobu'

Od otvaranja Olimpijskih igara u Parizu dijeli nas nešto više od dvadeset dana, a dok se gledatelji pripremaju za put sportaši treniraju već dulje vrijeme. No, izgleda da sportašima ove godine treninzi neće biti najteži dio Olimpijskih igara. Naime, kako je odlučio organizator u Olimpijskom selu ove godine neće biti klima uređaja. Sve je to u svrhu borbe protiv klimatskih promjena, no zbog velikih vrućina tokom ljeta nije ni čudo da su se neki sportaši pobunili.

VEZANI ČLANCI:

Među njima je i naša ponajbolja sportašica Sandra Elasković.

"Kreveti i stolice od kartona, sobe bez adekvatnog sustava rashlađivanja?! Da li je to san svakog sportaša?! Nakon godina treniranja, odricanja i sanjanja kako jednog dana postati Olimpijac kako s ponosom braniti boje LIJEPE naše, sve to ostvariš i onda završiš u KAMENOM DOBU? Kratak upit za organizatore, da li je potrebno ponijeti i ALAT za lov? Kako bismo imali pravo na objed???" objavila je Elasković putem Instagram storija.