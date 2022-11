Sadio Mane otpada za SP? Senegal angažirao vještice da ga izliječe

Kako prenosi afp na Svjetsko prvenstvo kojem je domaćin Katar putovat će Sadio Mane, najbolji nogometaš Senegala koji se nedavno ozlijedio te je njegov nastup na velikoj pozornici bio upitan.

Navodi se kako je Senegalski nogometni savez poručio da će igrač minhenskog Bayerna biti među putnicima za Katar, ali će gotovo sigurno preskočiti sve uvodne utakmice u skupini. Senegal se na Svjetskom prvenstvu nalazi u skupini A, a suparnici će mu biti domaćin Katar te Nizozemska i Ekvador.

U senegalskoj reprezentaciji se nadaju da će momčad i bez svog najboljeg nogometaša izboriti prolazak u drugi krug, a do tada vjeruju da će se Mane oporaviti od svoje ozljede.

Mane je na nedavnoj prvenstvenoj utakmici Bundeslige ozlijedio fibulu desne noge, a tijekom karijere je u 93 reprezentativna nastupa postigao čak 34 pogotka. Godinama je najbolji igrač Senegala te najzaslužniji što je ta zemlja proslavila posljednji naslov afričkog prvaka.

- Sadio mora biti na tom prvenstvu i učinit ćemo sve da se to dogodi. To uključuje i neke alternativne metode, pa smo odlučili angažirati i vještice da mu pomognu. Ne znam hoće li to upaliti, ali moramo pokušati sve što nam je na raspolaganju. On je strašno važan za našu reprezentaciju i bit će na popisu - izjavila je glavna tajnica FIFA-e i Senegalka Fatma Samoura za Europe 1.

