Ruski izbornik još vjeruje da može do Katara: Bio bi to trijumf pravde i zdravog razuma

Ruska nogometna reprezentacija suspendirana je iz svih nogometnih natjecanja pod okriljem Fife i Uefe, kao i klubovi iz te zemlje, no izbornik Valerij Karpin nada se da Svjetsko prvenstvo neće ostati samo nedosanjani san.

- I dalje se nadam doigravanju za SP 2022., a koji su preduvjeti za to teško je reći. Situacija se mijenja svakim danom. Možemo se samo nadati najboljem - rekao je Karpin.

Njegove nade ovise o kraju rata u Ukrajini, odnosno, o povlačenju Rusa iz te zemlje. Zasad se ne nazire takav rasplet. Ako bi se nekim slučajem dogodio u dogledno vrijeme, šanse da Rusija ode u Katar postoje.

- Ako bi se to dogodilo, bio bi to trijumf pravde i zdravog razuma. U idealnom slučaju, trebali bi dobiti pravo na doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo. A kako će to izgledati, vjerojatno, nije na meni da odlučujem - ističe ruski izbornik.

Nakon poraza od Hrvatske na Poljudu u studenome (0:1), Rusima je ždrijeb dodijelio Poljake, ali oni su prošli bez borbe i igrat će sutra protiv Švedske za plasman na veliko natjecanje. Stoga, nije jasno ni na koji način bi uopće Rusija dobila priliku kvalificirati se čak kad bi invazija i završila vrlo brzo...

