Rukometašice bez polufinala Svjetskog prvenstva. Ovo im je prvi poraz na natjecanju

Rukometašice Hrvatske ostale su bez plasmana u polufinale Svjetskog prvenstva do 18 godina. U četvrtfinalu ih je zaustavila Danska (20:25). Bio je to prvi poraz izabranica Vedrana Krkača i to baš u prvoj utakmici nokaut-faze. Slijedi nam razigravanje od petog do osmog mjesta.

Za sada nam je najbolji plasman na svjetskim juniorskim prvenstvima osmo mjesto iz 2016. godine, a taj se rezultat u Kini može nadmašiti. Jedan od razloga poraza sigurno su i izgubljene lopte. A naše juniorke imale su 15 tehničkih pogrešaka, čak deset više nego Dankinje.

Problem je bio što su naše juniorke cijelu utakmicu morale loviti razliku, a tu su potrošile puno energije. S devet pogodaka iz 11 pokušaja Ivana Fratnik ponovno je bila igračica susreta i naš najbolji strijelac.

Šest je dala Katja Vuković. Nepravedno bi bilo ne spomenuti i Niku Kraljević, koja je skupila 11 obrana. Svoj obol u završnici dala je i Lara Pudić s tri obrane.

