Hrvatica na Filipinima napravila nevjerojatan podvig i oborila svjetski rekord!

Hrvatska reprezentativka u ronjenju Sanda Delija u zaronu od četiri minute postala je prva Hrvatica koja je zaronila ispod 100 metara i vratila svjetski rekord u Hrvatsku. U Mabiniju na Filipinima Sanda Delija zaronila je 103 metra u disciplini FIM - Free Immersion, u kojoj se ronilac na dah spušta u dubinu povlačeći se za konop, te se isto tako i vraća natrag, nakon što uzme tag – oznaku kojom dokazuje da je bio na zadanoj dubini.

"Danas je bio težak dan, došla sam na platformu, nebo se smračilo, more je bilo tamno, svi su pričali o tome da je struja snažna danas, neki su već odustali od zarona, čak i ljudi iz moje ekipe su me nekako sumnjičavo gledali i nisu bili sigurni da je dobar dan danas za takav zaron. Baš je bila neka atmosfera sumnje i nesigurnosti, ali sam odlučila da ću to sve pogasiti oko sebe i da ću se fokusirati na ono što sam trenirala i krenuti. Prebacila sam pažnju na disanje, relaksaciju Znala sam da mogu i odustati putem dolje, sugerirali su mi ako se ne čini dobro da se okrenem, ali čim sam krenula više nisam na to mislila. Vjerovala sam u sebe i znala da sam radila i prije teške zarone i to mi je dalo samopouzdanje da se suočim s time i nastavim. Zaron je bio teži nego na treningu, ali znala sam točno na koje detalje se moram fokusirati i koje greške izbjegavati i to mi je omogućilo da završim zaron do kraja i izborim se za dobar protokol na kraju“, kazala je Riječanka Delija, koju na Filipinima prate kolega Petar Klovar i trener Vitomir Maričić.

Nakon svog prvog svjetskog rekorda u disciplini FIM u egipatskom Sharm el Sheiku, 2023. godine, koji je iznosio 98 metar, Sanda je odlučila postati prva Hrvatica sa službenim zaronom preko 100 metara dubine, ali taj put je bio sve samo ne jednostavan. Vrlo brzo je to pokušala na idućem svjetskom prvenstvu, međutim neuspješno – iako je tada postala svjetska prvakinja u drugoj kategoriji – CNF. Želja za čarobnih 100 metara nije jenjavala, te je na početku iduće sezone, 2024., na Filipinima čak tri puta službeno ronila preko 100 metara u pokušaju da ostvari svjetski rekord, od čega je dva puta pretrpjela gubitak svijesti, a jednom joj je putem natrag ispao ranije spomenuti tag, te se zbog toga rekord nije priznao.

Sljedeći pokušaj bio je u Jadranu na Lastovu gdje uvjeti na moru nisu bili idealni i Sanda nije dosegla željenu dubinu, te je otišla na Cipar, gdje ponovo nije bilo sreće. Nakon temeljitih priprema na Lastovu 2024. odlazak na svjetsko prvenstvo u Francuskoj trebala je biti nova prilika. Međutim, prvog dana prvenstva, Sanda je zadobila barotraumu uha, a nekoliko dana kasnije i frakturu koljena, te se prisilno morala povući iz natjecanja i posvetiti rehabilitaciji.

Sedam mjeseci nakon ozljede imala je priliku za ponovni zaron na Filipinima, gdje joj je konačno uspjelo postići svjetski rekord.

Sljedeće na Sandinu rasporedu je zadnji dan natjecanja gdje će Sanda pokušati produbiti svoj rekord, a Petar Klovar postaviti muški rekord u disciplini CNF – ronjenje bez peraja. Onda slijedi nastavak treninga i priprema, ovo je bila prva etapa priprema sa kolegama reprezentativcima Vitomirem Maričićem i Petrom Klovarom, koje očekuje državno prvenstvo na Krku u lipnju, ljetne pripreme te svjetska prvenstva u studenom, gdje će braniti svjetske titule i naslov najuspješnije reprezentacije.

"Sljedeće na putu mi je 105 metara, to ako uspijem, voljela bi još ostati u ovom natjecanju. Cilj za ovu godinu je naravno svjetsko prvenstvo, voljela bi kvalitetno pripremiti još jednu disciplinu, možda najtežu od svih, CNF – bez peraja, u kojoj vjerujem da bi mogla ostvariti svjetski rekord također. Voljela bi se poigrati time ovog ljeta i istražiti taj pravac“, zaključila je Sanda Delija.