Otac novog vatrenog: Kotor Varoš dio je našeg identiteta, ponosan sam što će zaigrati s Kovačićem

Igor Matanović ime je koje je zaintrigiralo sve ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svijetu nakon što je izbornik Zlatko Dalić objavio najnoviji popis hrvatske reprezentacije s kojim napada Ligu nacija, piše Večernji list BiH. Istog dana kad je dobio poziv, ovaj robusni napadač zabio je i službeni prvijenac za frankfurtski Eintracht, što je još jedna dobra vijest za izbornika i za sve navijače Vatrenih. Kažemo službeni jer je taj postigao u Kupu, a to mu je već sedmi gol ovog ljeta, nakon što je u pet pripremnih utakmica njemačkog prvoligaša postigao čak šest golova i jedan namjestio.

Srce vatreno

Matanović je rođen 2003. godine. Međutim, kad ga gledamo na terenu, djeluje tako sigurno da bismo ga radije usporedili s nogometnim senatorima s kojima će sada i dijeliti svlačionicu. Igorov otac Ranko je iz Kotor Varoši, a majka Ankica iz Dervente. Uz Igora, ponosni roditelji imaju i kćer Andreu, koja se bavila košarkom, pa se može reći da se radi o pravoj sportskoj obitelji. Pojedini mediji još preklani su izvještavali da je Hrvatska "ukrala" Matanovića BiH, ali onda mogu pisati da je "ukraden" i Njemačkoj, gdje se rodio, jer Igorovo i srce njegovih roditelja oduvijek je kucalo za Hrvatsku.

Ekipa Večernjaka kontaktirala je upravo Ranka, koji nam se javio iz Hamburga. Znamo ga kao glazbenika i vrsnog zabavljača koji često razgali srca svojih sunarodnjaka u dijaspori. Ovog puta nismo razgovarali o njegovoj glazbi, nego o tome kako je obitelj Matanović doživjela poziv u reprezentaciju koji je stigao na Igorovu adresu.

- Svi smo ponosni i sretni. Cijela obitelj, rodbina, svi ostali... Non-stop stižu čestitke sa svih strana i uistinu je ovo prelijep osjećaj. Srca su nam bila ispunjena već kad je bio na pretpozivu za Europsko prvenstvo jer je to bio pokazatelj da jako dobro radi i da su njegove igračke kvalitete došle do izražaja, a ovo je sad kompletna potvrda tome. S Igorovim menadžerom Rogerom Wittmannom stalno sam u kontaktu i on, s obzirom na to da se brine za njegovu karijeru, znao je da se njega intenzivno prati, a sad je došla i ta prelijepa vijest za sve - priča nam otac nadolazeće zvijezde za koju svi vjerujemo da će opravdati usporedbe sa Šukerom, Mandžukićem i Ibrahimovićem.

Razgovarao je Ranko i s trenerom mlade reprezentacije Ivicom Olićem.

- I Olić mi je sam priznao kako bi on rado da Igor ostane igrač mlade reprezentacije, ali da je njemu jednostavno vrijeme da zaigra za reprezentaciju, što on kao izbornik mladih maksimalno podržava - priča nam Igor.

A za Večernjak otkriva što ga posebno raduje.

- Pa iskreno, ne znam na što sam više ponosan, na to što je Igor dobio poziv ili što će zaigrati s našim Mateom Kovačićem jer on također nosi korijene iz Kotor Varoši - ističe s ponosom Ranko. On je još davnih 80-ih došao u "obećanu zemlju". U ljeto 1987. stigao sam s majkom i sestrom u Njemačku, u Hamburg. Imao sam 12 godina. Završio sam zanat. Danas radim u Centru za zapošljavanje (Jobcenter), a vikendima sam često na feštama. Od rođenja imam problema s nogama pa se sportom, nažalost, nisam mogao baviti, a hvala Bogu, sin ima zdrave noge pa je on uspješan u tome - priča nam Ranko.

On je samouki glazbenik, a iako smo čuli da je izvrstan zabavljač, on je skroman kad govori o sebi.

- Novca za glazbenu školu, nažalost, nije bilo, tako da sam morao sve sam učiti, a kao što vam rekoh jednom prilikom, teški sam amater, ali nastupa imam. Zabavljam naše ljude ovdje po Njemačkoj, na feštama poput krštenja, rođendana, pričesti, a ponekad i kod Nijemaca nastupam kao DJ - sa smijehom će Ranko za Večernji list.

Pitamo ga ima li vremena da obitelj Matanović navrati u rodnu Kotor Varoš.

Ljetovanja u Hrvatskoj

- Naravno, volimo svoj rodni kraj. Ondje sam živio do svoje 12. godine i taj je kraj dio mog identiteta. Kad god smo obiteljski mogli, i sa sinom Igorom, dolazili smo dolje. Posjeti Kotor Varoši i Derventi uvijek su kratki, ali slatki. Nažalost, od obitelji tu više nikog nemamo, za vrijeme rata svi su morali napustiti rodni kraj. Sad nas ima svugdje, osobito po Hrvatskoj pa smo u godini više puta u Hrvatskoj. S djecom, osobito dok su bili manji, uvijek smo putovali i ljeta provodili u Hrvatskoj i zato sam ponosan što sin Igor nosi boje Hrvatske. To je dio nas, to je naš identitet - kaže nam ponosni otac hrvatskog reprezentativca Igora.

Podsjetit ćemo, Igor je igrao za Njemačku u mlađim uzrastima i imao je veliku podršku u trenerima od kojih je mnogo naučio, a onda je došao poziv iz Hrvatske koji se ne odbija. Otac Ranko veliki je navijač Dinama, a i Igorovo srce tako kuca pa tko zna, možda jednom nakon vrhunske inozemne karijere, koju mu svi želimo, obuče i modri dres. Igorova tržišna vrijednost je pet milijuna eura, prošle godine je imao sjajnu sezonu u Karlsruheu, a sad se vratio u svoj Eintracht Frankfurt, u kojem se nadamo da će briljirati. Nakon Kovačića, Kotor Varoš sada se može ponositi i Matanovićem!

