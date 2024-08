Ronaldo uoči Hrvatske progovorio o mirovini: Otkrio je gdje i kada završava karijeru

Neuništiv je Cristiano Ronaldo. Pet mjeseci prije 40. rođendana Portugalac nemilice trpa za Al Nassr (tri gola u tri utakmice), a danas će imati novu priliku upisati se u strijelce jer s Al Nassrom ide u goste Al Feihi i bit će veliki favorit na utakmici.

Naravno, ni od reprezentacije se još nije oprostio. 212 nastupa i 130 golova ima za reprezentaciju, ali on želi još. Devet dana je preostalo do utakmice Lige Nacija između Portugala i Hrvatske. Ukoliko zaigra, bit će to njegov peti nastup za reprezentaciju protiv Hrvatske. S obzirom da je odavno ušao u veteranske godine, pitali su ga razmišlja li o mirovini:

"Ne znam hoću li se umiroviti uskoro, kroz dvije-tri godine. Ali ću se vjerojatno umiroviti u Al-Nassru. Jako sam sretan u klubu, osjećam se dobro u ovoj državi i volim igrati u Saudijskoj Arabiji. Želim nastaviti", rekao je. Dodao je da ne razmišlja o ulozi trenera, ali da se vidi u nekoj nogometnoj funkciji nakon odlaska u mirovinu.

Na pitanje koliko će igrati za reprezentaciju dao je zanimljiv odgovor:

"Kada budem htio prestati igrati za reprezentaciju, to neću reći nikome. Nitko neće znati ništa o tome. To će biti jako spontano, ali vjerujte mi da o tome moram jako dobro razmisliti kako bih bio spreman na to. Trenutno želim pomoći svojoj nacionalnoj momčadi u predstojećim utakmicama. Liga nacija je ispred nas i želim biti spreman za nju".

Ronaldo je debitantski nastup za reprezentaciju upisao još 2004. godine, uvjerljivo je najbolji strijelac europskih prvenstava s 14 golova, a bio je jedan od najzaslužnijih za osvajanje Europskog prvenstva u Francuskoj 2016. godine na kojem je zabio tri gola.