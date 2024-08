Siiuuuscribe! Ronaldo pokrenuo YouTube kanal, u roku od 90 minuta srušio nestvaran rekord

Nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo, iako i u svojoj 39. godini igra za Al-Nassr i portugalsku reprezentaciju, ne prestaje pronalaziti dodatne načine da se približi svojim obožavateljima. Tako je u srijedu poslijepodne Ronaldo službeno lansirao svoj YouTube kanal pod nazivom "UR Cristiano". Ronaldo je, inače, sve više angažiran u nesportskim aktivnostima, uključujući ulaganje u luksuzne nekretnine i razvoj lanca vlastitih hotela.

Na svom novom YouTube kanalu Ronaldo će redovito, prema najavama, objavljivati raznovrsne sadržaje. Planira ocjenjivati svoje najimpresivnije golove pomoću posebne "SIUUUmetrom" skale, odgovarati na pitanja obožavatelja i dijeliti ekskluzivne uvide u svoj privatni život. Uz njega će u videima često biti i partnerica Georgina Rodriguez, a Ronaldo je također izrazio želju da odigra utakmicu sa svojim sinom, što mu je veliki osobni cilj.

Cristiano Ronaldo has broken the world record for becoming the fastest YouTube channel to hit 1 million subscribers (90 minutes) 🤯🐐 pic.twitter.com/WPDjBLMuX8