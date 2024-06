Hrvat je postao apsolutni hit i odmah preuzeo regionalnog velikana: 'Osvojio sam najtežu ligu na svijetu'

Tko je Denis Ćorić, najbolji hrvatski trener u elitnom razredu nogometa u Bosni i Hercegovini? Prije nekoliko dana preuzeo je klupu Željezničara, a nogometna mu je struka u susjedstvu odala priznanje dodijelivši mu nagradu za trenera godine! No njegov uspješan rad nije od jučer. Ćorić je u tri godine dvaput izborio Premijerligu Bosne i Hercegovine, s Posušjem i GOŠK-om. Također, trenirao je Široki Brijeg u kojem je proveo 13 godina, uključujući igračke godine. Denis spada u onu skupinu ljudi koja u svemu traži pozitivnu stranu, uvjeren da je to ključno za rast u svakom smislu. U Željezničaru vjeruju da će im baš Ćorić donijeti novu dimenziju...

- Svi mi u dobro znamo što je Željo u BiH nogometu. Ovo je za mene velika čast ali i odgovornost jer znamo da Željo nije u zadnje vrijeme igrao u skladu s imidžem kluba. Pokušat ćemo napraviti iskorak, neće biti lako. Bit će mi to veliki izazov, idemo raditi...

Kakav će nogomet Željo igrati od sljedeće sezone?

- Svi koji me prate, znaju da želim da moje momčadi igraju čvrsto i borbeno, uz posjed. Momčad će se promijeniti u igračkom kadru, treba dosta svježe krvi. Nadam se da ću uspjeti afirmirati svoju filozofiju...

Priznanje za najboljeg trenera dobro zvuči?

- Pa velika mi je to čast i zadovoljstvo. Još kada znam da dolazi od struke, igrača i trenera. To mi je samo dodatni motiv da budem bolji. To je nagrada svih trenera koji su me učinili boljim. Još sam ja daleko od dobrog trenera jer čovjek uči dok je živ.

Foto: Privatni album

A kako je počela Ćorićeva nogometna priča?

- Rođen sam u Mostaru, počeo igrati nogomet u Veležu, a onda je došao nesretni rat u kojem su se izgubile mnoge generacije. Onda sam krenuo iz mog mjesta Ljutog Dolca, do Brotnja, pa sam se u Širokom Brijegu zadržao deset igračkih godina. Tamo sam odigrao 250 utakmica za prvu momčad. Nakon toga Zrinjski, Brotnjo i Neretva Metković gdje sam i završio karijeru zbog ozljeda u 31. godini. Igrao sam desno krilo i napadača...

Kakav ste bili igrač?

- Ne bih sada o sebi, recimo da sam bio OK. Onaj rat je poremetio dosta toga, možemo samo nagađati što bi bilo da ga nije bilo. Vrijeme se ne može vratiti.

Kakav je nogomet u BiH, odnosno, kakva mu je perspektiva?

- BiH ima klubove koji imaju potencijal biti među najboljima u regiji. Sarajevo, Željezničar, Velež, Zrinjski, Sloboda, Čelik... sve su to veliki klubovi. Infrastruktura nam je sve bolja, a ove godine stiže nam VAR sustav. Vjerujem da će i reprezentacija BiH napraviti iskorak, odmah će se dići kvaliteta liga.

Dakle, nešto slično kao u Hrvatskoj?

- Pa tako je. Neka nam Hrvatska bude putokaz. Hrvatska reprezentacija, pa i Dinamo koji je velikan na ovim prostorima. Dižu se i ostali hrvatski klubovi, Osijek, Rijeka... Vjerujem da taj scenarij slijedi i u BiH ligi.

Foto: Privatni album

Što su najveći problemi nogometa u Bosni i Hercegovini?

- Bila je to infrastruktura koja se popravlja. Nogometni savez, na čelu s Vicom Zeljkovićem radi sve da se stvari poprave. VAR će donijeti i puno veću regularnost lige. Pratim sve balkanske lige, a suci u BiH su ponajbolji. Pogreške su nekada vidljive, no to je ljudski.

Jeste li možda pratili polemike oko sudaca u HNL-u prošle sezone?

- Ma pratim sve, BiH, Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru... U Hrvatskoj ima dosta kvalitetnih sudaca, oni nimalo ne zaostaju za strancima koji su dijelili pravdu u najvažnijim utakmica u završnici prvenstva - kaže Ćorić.

Nemamo baš dojam da su domaći suci bolji, no to je možda neka druga priča. A i VAR smo tumačili kao spas i jamstvo regularnosti natjecanja, no kada se on pojavio, shvatili smo koliko je tumačenje pravila nogometne igre odjednom postalo relativno. Dolaskom VAR-a pojavio se novi set pravila koji je sve zbunio, to i vas vjerojatno čeka i BiH...

- Vjerojatno. I nas je puno toga zbunilo. Jedna situacija pregledava se po četiri-pet minuta. No, VAR je sigurno dobrodošao.

Kakva je financijska moć klubova u BiH?

- Ulaskom u Konferencijsku ligu, Zrinjski je napravio iskorak i godinama su financijski stabilni. Sarajevo je po pitanju financija na prvom mjestu, tu su Borac i Velež. Ne možemo se mi još nositi s klubovima na Balkanu.

U usporedbi s hrvatskim klubovima?

- Dinamo je bez konkurencije, no možda se Sarajevo i Zrinjski financijski mogu nositi s Hajdukom, Rijekom ili Osijekom.

Spomenuli smo Ćorićeve uspješne promocije u Premijerligu s Posušjem i GOŠK-om.

- Ta Prva liga federacije, odnosno druga liga, najteža je na Balkanu.

Foto: Privatni album

Zašto?

- Zato što se igra više na mišiće, ima dosta mladih i kvalitetnih igrača, klubova u kojima su igrači na zalasku karijere. Idealna je to liga za mlade igrače. Sada broji 16 klubova, mislim da je treba smanjiti. Teška je za igrati, infrastruktura nije sjajna, a to je najočitije kada dođe zima. A svi znamo kakva je zima u BiH. Tu su klubovi iz Kaknja, Zvijezde Gradačac, TŠK Tešanj, Sloboda je ponovno ušla u Premijerligu, bihaćko Jedinstvo već se godinama ne može približiti toj razini. Puno velikih sredina ulaže i pokušava izboriti elitni razred, no ne uspijevaju. A Posušje, gradić od 15 tisuća ili Gabela od 1.500 stanovnika, ušli su u Premijerligu. Moram biti ponosan na takve dosege.

Ćorić je očito u uzlaznoj putanji trenerske afirmacije, možda ćete sljedeći iskorak potražiti u Hrvatskoj?

- Pa sada sam koncentriran na Želju i s njim želim nešto napraviti. Kada dođe vrijeme, tražit ćemo iskorak.

Bez pretjerane analize, koliko je HNL bolji od Premijerlige?

- Hrvatska reprezentacija drži imidž HNL-a. Smanjenje lige na deset klubova, definitivno je povećao kvalitetu. Dinamo je dugi niz godina među najboljim klubovima na Balkanu. Zrinjski bi u HNL-u bio među četiri-pet momčadi.

Kada će reprezentacija BiH napraviti iskorak?

- Nadam se, uskoro. Svi očekujemo da će Sergej Barbarez napraviti rezultat. Već se u ove prve dvije utakmice vidi ogroman pomak, bez obzira na rezultat. Vidi se nova energija u reprezentaciji. Vjerujem da će Barbarez kroz sljedeće kvalifikacije odvesti BiH na veliko natjecanje.

Za koga navijate u Hrvatskoj?

- Dragi su mi svi, no sin navija za Dinamo, pa sam i ja.

Izuzmemo li Dinamo, tko vam u Hrvatskoj imam najuređeniji sustav?

- To je Lokomotiva, apsolutno. Oni me fasciniraju jer prepoznaju talent. Treba pohvaliti upravu koja trenera Silvija Čabraju podržava tri godine. To je veličina i kvaliteta. I kada je imao kriza, stali su iza njega. Oni rade sistematično, svaka im čast.

Foto: Privatni album

Od koga najbolji trener BiH uči o nogometu?

- Imam dosta prijatelja i poznanika. Na stalnoj sam vezi s rođakom Ninom Bulom. Moram pohvaliti Nenada Bjelicu i njegov stožer što mi je omogućio da učim od njih. Educiram se na svakodnevnoj razini. Volim gledati Carla Ancelottija i Jürgena Kloppa.

Dakle, Ancelottijeva hladnokrvnost...

- I Kloppova okomitost - smije se Ćorić.

A tko je najbolji hrvatski trener?

- Goran Tomić je po mom guštu, Sergej Jakirović i Silvijo Čabraja. Naravno, moram izdvojiti Marija Kovačevića. Htio bih mu zaželjeti puno sreće i zdravlja. Za njega sam se molio s obitelji.

A od onih koji su ostavili trag na međunarodnoj razini?

- Zlatko Dalić radi posebne stvari, Ivan Jurić dobro kotira u Italiji. No, izdvojio bih stručne i ljudske razine Nenada Bjelice - zaključio je Ćorić.