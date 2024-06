Nepoznati detalj s utakmice Jugoslavije i Hrvatske na Marakani: 'Hrvati su mislili da će nastati stampedo'

Od svoje neovisnosti do danas nogometna reprezentacija Hrvatske propustila je samo jedno Europsko prvenstvo. Nije nas bilo u Belgiji i Nizozemskoj 2000. godine, a do toga natjecanja nismo se uspjeli probiti kroz kvalifikacije. Iako smo u onoj čucenoj utakmici na Maksimiru u jesen 1999. dobili Republiku Irsku golom Šukera duboko u sudačkoj nadoknadi, Hrvatska pod vodstvom Ćire Blaževića u posljednjem kolu nije uspjela savladati SR Jugoslaviju, završilo je 2:2. Na Euro su prošle Jugoslavija i R. Irska, a Hrvatska je ostala treća u skupini.

Te se utakmice u intervjuu za srpski Blic prisjetio Niša Saveljić. Danas 54-godišnji Crnogorac bio je gost podcasta navedenog medija o europskim prvenstvima. Saveljić je nekoć igrao za Budućnost iz rodne Podgorice, kasnije za Partizan i brojne francuske klubove. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 32 puta i zabio jedan pogodak.

- Te 2000. bii smo jaka reprezentacija sastavljena od vrhunskih igrača. Poseban je bio taj kult reprezentacije, imali smo ga. Mnogi su igrali u vrhunskim klubovima, osvajali trofeje, pa mi je žao što ništa nismo osvojili ili makar nešto više napravili s reprezentacijom, jer stvarno smo bili dobar skup igrača. Imali smo šanse, utoliko mi je još više žao, ali ozljede i crveni kartoni su nas sputali - rekao je Saveljić.

Prisjetio se i utakmica s Hrvatskom u kvalifikacijama. U Beogradu je završilo 0:0, a u Zagrebu 2:2.

- Zanimljivo, poslije utakmice s Hrvatskom u Beogradu – zajedno smo pili pivo. Boban, Šuker, Soldo… Tko je još bio… Svi zajedno smo bili kod Zvezdinog ekonoma Stoleta, on nam je donio pivo. To je na kraju – iz svake priče, pa i negativne, izvučemo nešto pozitivno. A znamo kakva se atmosfera tada pravila u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Protiv Makedonaca isto nije bilo lako, iako to rezultati ne govore - rekao je Saveljić pa dodao:

- Pamtim nestanak struke na Marakani. S Tudorom sam nedavno pričao o tome, pa i sa Šukerom – slučajno smo se sreli u avionu, nevjerojatno čak smo sjedili jedan pored drugog. Kažu mi, oni su mislili da je neko namjerno ugasio svjetlo na Marakani, mislili su da će nastati stampedo. A sjećam se i tada kako mi je Šuker rekao – “Nišo, zamisli da je ovo onaj čuveni podgorički tunel, što bi bilo ovdje… Sve je bilo u šali, što i treba tako”.

Otkrio je i po čemu pamti gostovanje na Maksimiru:

- Po ambijentu. Toliko policije, ljudi iz osiguranja… Što je sasvim normalno. Bilo je toga i u Beogradu, naravno, ali i u Zagrebu. Nama je to bio dodatni motiv, poslije toliko godina naći se na Maksimiru, to je bio lijep motiv. Igrao sam prije toga u dresu Budućnosti, pa onda tada ponovo. Bilo je žestoko. Hrvatska je igrala odlično, mi smo se branili, ali i iskoristili naše šanse. Ivica Kralj je bio na visini zadatka, igrač utakmice. Naša mirnoća i individualna kvaliteta Peđe Mijatovića, Siniše Mihajlovića i Dejana Stankovića, koji je praktički tek počinjao slavnu karijeru, to je donijelo uspjeh Jugoslaviji i plasman na Europsko prvenstvo, a Hrvatskoj eliminaciju iako su u tom trenutku bili treća reprezentacija svijeta.

