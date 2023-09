Zvijezda dana u Ligi prvaka ekskluzivno za VL: Predivan osjećaj je zabiti pred 65 tisuća ljudi

Mladi hrvatski reprezentativac, 20-godišnji Roko Šimić, javio se za Večernji list telefonom iz Lisabona dan nakon svoje utakmice života protiv Benfice (2:0). U njoj je Roko postigao svoj prvijenac u Ligi prvaka i vodeći pogodak za Red Bull Salzburg, te asistirao za drugi, pa ga je Uefa proglasila igračem utakmice.

- Poseban je ovo trenutak, pobijediti u Ligi prvaka u gostima protiv jedne velike Benfice – stvarno je predivan osjećaj! Drago mi je da sam bio dio momčadi u toj utakmici i da sam u njoj dao maksimalan doprinos – kazao nam je Roko Šimić, kojemu je ovo bio četvrti nastup u Ligi prvaka.

U ovoj sezoni u osam nastupa postigao je tri pogotka. Jeste li sada prva špica Red Bulla?, pitali smo Šimića.

- Rotacija će biti uvijek, puno je nas napadača, konkurencija je velika, svi ćemo se izmjenjivati. Ali nekako mi se čini da nakon ove utakmice ja dolazim u prvi plan. No ne treba se opustiti i umisliti, u subotu je nova utakmica za koju nastojim biti maksimalno spreman. Da je razvalim!

Tko su vam konkurenti u napadu?

- Moji konkurenti su Ratkov, Koita, Konate, Fernando i Dorgeles – šestorica nas je! Trenutačno je Fernando ozlijeđen, pa smo Konate i ja sada u prvom planu u zadnje tri utakmice. Otkad je došao novi trener (Struber), stopostotno mi je povjerenje ukazao. Pa i nakon prvih par utakmica u kojima nisam zabio gol, a igrao sam dobro, rekao mi je da vjeruje u mene, da se borim i radim za momčad, a on to voli. Ova utakmica s Benficom u kojoj sam bio igrač utakmice, zabio gol i asistirao, njegova je velika zasluga, jer mi je dao povjerenje.

Specifičan ste napadač, puno trčite, imate veliku energetsku potrošnju na svakoj utakmici?

- Od malena sam takav, oduvijek sam trčao koliko god sam mogao, nikad nisam zbog umora tražio izmjenu. No, u Red Bullu su uvijek rotacije u 60.-70. minuti, ovisi o planu igre, o tome kako si igrao...

Koliko pretrčite po utakmici?

- U Lisabonu sam igrao do 71. minute, i ne znam koliko sam pretrčao. No, znam da sam u utakmici protiv Sturma također imao jednaku minutažu, a pretrčao sam bio skoro deset kilometara. Naš vezni igrač Mads Bidstrup protiv Benfice je u 90 minuta pretrčao gotovo 14 i pol kilometara.

Kako je na terenu izgledala bitka protiv portugalskog prvaka?

- Benfica je jaka na lopti, brzo mijenja strane. Naš plan je bio braniti se u sustavu 4-3-2-1, ali mi igrači smo sami na terenu osjetili da to ne funkcionira, iako su oni dobili crveni karton već u 13. minuti. Tako smo se mi brzo prešaltali na 4-4-2 u rombu. Znate li što nam je trener rekao prije utakmice? Kazao je: 'Dečki, tu je 65 tisuća navijača, ne mogu ja vama vikati što da radite jer me nitko od vas neće čuti! Vi morate sami na terenu osjetiti što treba činiti. Ako vidite da jedan sustav ne funkcionira, dogovorite se međusobno kako ćete se braniti'. To je za nas igrače odlično!

Kako to da ste pucali jedanaesterac? Jeste li prvi izvođač u momčadi?

- Protiv Intera u prijateljskoj utakmici promašio sam penal, fulao sam cijeli gol, ma za centimetar. U utakmici protiv Sturma jedanaesterac je pucao je Koita, igrač koji je ušao u igru, a kada igra prvi sastav – onda je prvi izvođač Konate, a ja drugi. U Lisabonu smo imali prvi penal u 3. minuti, nakon što je golman Benfice pogodio Strahinju Pavlovića u glavu; Konate ga je uzeo, iako je i on protiv Intera bio fulao, ali opet mu se isto dogodilo. Deset minuta kasnije ja sam izborio penal, i rekao sam sam sebi: 'Sad ću ja pucati.' Trener je bio pozvao Strahinju i kazao mu da mi prenese – ako nisam spreman, neka on puca. Strahinja mi je poslije utakmice kazao kako mi je u očima vidio da sam siguran i da ću ga zabiti. Bio sam smiren, a znate kako je tamo – ti moraš gledati u suca da vidiš kad će dati znak za izvođenje, jer na terenu ne čuješ ništa, 65 tisuća ljudi tako zviždi da sam sebe ne čuješ! - kaže Šimić i dodaje:

- Veliki je to poticaj za mene, ali ponovit ću: u subotu je utakmica s Linzom. U mojoj glavi je samo biti bolji iz dana u dan, raditi na sebi, a ovaj trofej za igrača utakmice u Ligi prvaka - znak je da sam na pravom putu.

Tata Dario u 27 nastupa u Ligi prvaka za Milan i za Dinamo nije postigao niti jedan pogodak, jer je bio obrambeni igrač, a stric Josip – napadač – u 11 nastupa za Club Brugge i Dinamo ima jedan pogodak.

- Da, ali tata je osvojio Ligu prvaka, dok je stric Josip jedini gol dao za Dinamo protiv Ajaxa u Amsterdamu. Ja sam sada s 20 godina mlađi nego što je Josip tada bio, imao je 21 godinu.

Je li bio netko od vaše obitelji na utakmici u Lisabonu?

- Na utakmici protiv Sturma u Grazu bilo je čak petnaest članova moje obitelji na tribinama, i tada nisam postigao pogodak. Eto, vidite, meni je veći stres kada igram pred njih petnaest, nego pred 65 tisuća suparničkih navijača!

Jeste li razgovarali s Petrom Musom?

- Jesam, Petar je super lik, pozdravili smo se prije utakmice, a poslije utakmice mi je čestitao na golu i na asistenciji. I ja sam njemu čestitao jer je odigrao odličnu utakmicu.

Jeste li razmijenili dresove?

- A ne, nismo. Ovo me moj prvi dres u kojemu sam postigao gol u Ligi prvaka. Sačuvao sam ga za sebe. Ali, rekao sam Petru da ćemo se zamijeniti nakon utakmice u Salzburgu – zaključio je Roko Šimić.