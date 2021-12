Rijetko viđena fotografija: Balašević u društvu s jednim od najboljih nogometaša u povijesti, a drugom je posvetio i pjesmu

Đorđe Balašević dobit će svoj muzej u rodnom Novom Sadu. Izgled budućeg zdanja osmislio je arhitekta Vasa J. Perović. To neće biti klasičan muzej, već kao platforma koja će se stalno mijenjati, a izgledat će kao otvorena kutija poklona. Imat će i tematske sobe koje će nositi imena Balaševićevih pjesama u kojima će posjetitelji moći i prespavati, a muzej će raditi 24 sata.

- Zahvaljujem Novom Sadu i prijatelju, gradonačelniku Milošu Vučeviću, gradu koji u teškim vremenima dokazuje da je grad ljubavi i obitelji - rekao je Đoletov sin, Aleksa Balašević.

- Kad sam bio s njim u Madame Tussauds u Londonu 2010. godine, rekao sam mu: "Zašto tebe nema ovdje?", a on je odgovorio "Ako me stave, moraju staviti i knjigu od 100 stranica kako bi objasnili Englezima tko je ovaj nebitni deda sa Salajke." - ispričao je za Kurir njegov sin i potom shvatio kako je Balaš doista zaslužio imati svoj muzej.

Inače, Balašević se družio s Ronaldom, što rijetki znaju, a on nije isticao. Zajedno s njim je bio ambasador dobre volje UN, a jedna fotografija je nastala 2000. godine i možete ju pogledati OVDJE.

No, to nije jedini nogometaš s kojim se ovaj slavni kantautor družio. Jedan od njih je i Slobodan Pavković kojemu je posvetio pjesmu 'Drago mi je zbog mog starog'. Pavković je igrao za Vojvodinu i Partizan, a s Balašem je bio prijatelj iz djetinjstva. Inače, također je bio i glazbenik, a zajedno su svirali u grupi 'Rani mraz', no Pavković ju je napustio zbog sportske karijere.