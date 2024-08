Rijeka se večeras bori za Konferencijsku ligu, evo gdje gledati susret s Olimpijom

Nogometaši Rijeke ispali su od Elfsborga iz Europske lige, ali priliku u Europi imaju u Konferencijskoj ligi. Pokušat će izboriti grupnu fazu, a prvi korak slijedi im večeras od 20 sati kada će na svome terenu ugostiti ljubljansku Olimpiju.

- Očekuje nas jako bitna utakmica za naš klub. Pratili smo Olimpiju, imamo puno informacija o njima i mislim da smo spremni. Ova dva dana smo odlično trenirali i očekujem da odigramo dobru utakmicu kao što je to bilo protiv Istre 1961. Oni su kompaktna momčad, imaju dosta stranaca s individualnom kvalitetom, u zadnjoj liniji imaju slovenskog reprezentativca, dobrog vratara. Riječ je o ozbiljnoj momčadi s dobrim trenerom, to pokazuju i dosadašnji rezultati. Poštujemo ih, no prije svega, najviše vjerujem u svoje igrače, od kojih očekujem da u prvoj utakmici budu na vrhuncu - rekao je trener Rijeke Radomir Đalović.

Rijeka je favorit na kladionicama. Koeficijent na pobjedu hrvatskog kluba je 1,75, dok je na Slovence 4. Utakmica počinje u 20 sati uz prijenos na Max Sportu 1.