Rijeku čeka jedna od ključnih utakmica sezone: 'Želimo pokazati gard pobjednika, spremni dočekujemo Olimpiju'

Nogometaši Rijeke će u četvrtak (20 sati) na Rujevici igrati protiv ljubljanske Olimpije prvu utakmicu doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu, a novi trener Radomir Đalović je rekao da očekuje jednako dobru utakmicu kao onu koju su odigrali u domaćem prvenstvu protiv Istre 1961.

Đalović je imao neuspješan debi u ulozi glavnog trenera, kad su Riječani poraženi od Elfsborga 2-0 i tako ostali bez mogućnosti da se bore za plasman u grupnu fazu Europske lige, ali već tri dana poslije Rijeka je na Rujevici svladala Istru 1961 4-0, što je utjecalo na popravljanje raspoloženja u svlačionici.

14.08.2024., Rijeka - Trener HNK Rijeka Radomir Djalovic na konferenciji za medije uoci uzvratne utakmice 3. pretkola kvalifikacija UEFA Europske lige protiv Elfsborga. Photo: Pixsell/PIXSELL Foto: PIXSELL

"Poslije takve pobjede neupitno je da igračima poraste samopouzdanje. Vidjeli smo to na treninzima u ova dva dana, a očekujem od igrača da tako nastave protiv Olimpije i u utakmicama koje nas očekuju do reprezentativne stanke. Pratili smo Olimpiju, imamo puno informacija o njima i mislim da smo spremni. Ova dva dana smo odlično trenirali i očekujem da odigramo dobru utakmicu kao što je to bilo protiv Istre 1961", rekao je Radomir Đalović u srijedu na konferenciji za medije.

Uz trenera je pred novinare izašao i 26-godišnji, ofenzivno orijentirani bočni igrač, Bruno Bogojević. "Ovo nam je jedna od najvažnijih utakmica ove sezone, spremni smo, spremni dočekujemo Olimpiju na svom terenu na kojem želimo pokazati gard pobjednika. Olimpija je kompaktna i kvalitetna momčad, ali mi gledamo sebe. Kad smo mi kvalitetni na Rujevici, onda vjerujemo da neće biti problema", poručio je Bogojević.

Đalović je puno poštovanja govorio o sutrašnjem suparniku. "Kompaktna su momčad, s puno stranaca koji posjeduju individualnu kvalitetu. Imaju reprezentativca Slovenije u zadnjoj liniji, dobrog golmana, s ozbiljnim trenerom, što njihovi rezultati i pokazuju. Poštujemo ih, cijenimo ih, ali najviše vjerujem u svoju momčad, od koje očekujem da se pokaže u svom najboljem izdanju."

