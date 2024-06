'Realno, Albanija protiv Hrvatske ima jako male šanse. Oni mogu igrati samo na jedan način'

Uoči dvoboja Hrvatske i Albanije u drugom kolu skupine B Europskog prvenstva u Njemačkoj nije bilo boljeg čovjeka za razgovor od Besnika Prenge, 55-godišnjeg bivšeg reprezentativca Albanije, ali i bivšeg igrača Dinama, koji već dugi niz godina radi u hrvatskom prvoligašu Lokomotivi. Prenga je radio kao trener mlađih uzrasta kluba s Kajzerice, a danas je skaut zagrebačke momčadi.

Pozvao bih Uzunija

Kakvi su dojmovi nakon utakmice prvog kola u kojem je Albanija protiv Italije izgubila s minimalnih 1:2, pitamo Prengu.

– Dobri su dojmovi nakon utakmice protiv Italije, nisam iznenađen. Očekivao sam da će to biti tijesna pobjeda Talijana. Naši su prebrzo zabili gol pa su malo iznenadili sami sebe i malo su bili šokirani, ali umjesto da je to bio pozitivan šok, kod njih je to bio strah od pobjede i vodstva. Nakon što su na brzinu primili ta dva gola, onda su došli sebi i sredili se, čak je na kraju moglo biti i 2:2. Na kraju mogu reći da sam ipak zadovoljan onim što sam vidio s albanske strane.

Mnogi albanski novinari, stručnjaci i navijači nakon utakmice prvog kola zazivaju nogometaša Dinama Arbera Hoxhu u prvih 11 za utakmicu protiv vatrenih. Hoxha je ušao u igru protiv Italije u 68. minuti te na lijevom krilu prodorima i energijom unio velik impuls reprezentaciji Albanije u završnici dvoboja. Budući da je Prenga imao velik utjecaj u Hoxhinoj karijeri, pitamo ga kako on gleda na tu situaciju, smatra li i on da bi Dinamov ofenzivac trebao početi od prve minute?

– Hoxhu sam ja doveo u Hrvatsku, u Lokomotivu. Tada me jedan prijatelj s Kosova zvao da dođem pogledati jednog drugog igrača, a na kraju sam vidio Arbera. Vjerovao sam u njega, ali Arber se u Lokomotivi nije snašao najbolje, a i nije dobio pravu priliku. Zatražio je da ode iz Lokomotive u Slaven Belupo za manju plaću jer je htio više igrati i svaka mu čast na tome. U Belupu se iskazao, igrao jako dobro i na kraju zasluženo došao u Dinamo. Znao sam da je on kvalitetan igrač, on i Uzuni su došli samo na moju riječ i na povjerenje, nije tu bilo nikakvih proba ili videoanaliza. Gospodin Šikić mi je vjerovao na riječ i dao im ugovor, i na kraju su se iskazali. Arber je poseban igrač, dinamičan igrač, uvijek traži igru jedan na jedan gdje na svoj dan može proći bilo koga. Malo se kasno priključio ekipi Albanije, ali on itekako ima svoje mjesto u reprezentaciji. Slažem se s albanskim i kosovskim novinarima, vidim ga u prvih 11 protiv Hrvatske. A kad on uđe u prvi sastav Albanije, teško da će iz njega izaći.

Jedno od najvećih iznenađenja u albanskom kadru bilo je nepozivanje krilnog napadača Granade i ponajboljeg albanskog igrača u ovom trenutku Myrta Uzunija. Uzuni je ove sezone u slabašnoj momčadi španjolske La Lige došao do impresivne brojke od 11 pogodaka i albanska sportska javnost bila je prilično šokirana kad nije završio na popisu reprezentativaca za Euro. Iznenađen je tom odlukom bio i Prenga, koji je i Uzunija svojedobno doveo u Lokomotivu.

– Uzuni je bio ozlijeđen u posljednje tri prvenstvene utakmice, ali koliko znam, oporavio se i bio je spreman igrati za Albaniju na Euru. Dakle, nije riječ o ozljedi, nego je jednostavno to odluka izbornika Sylvinha i njegova stožera. Naravno, ja bih osobno došao na Euro s njim, ali nikad se ne zna koji su izbornikovi razlozi zašto ga nije pozvao. Naravno, i Hoxha, i Muci i svi ovi ostali dečki u napadu su svi kvalitetni igrači, ali definitivno bih pozvao Uzunija jer to je jedan vrijedan i koristan igrač, dobro ga poznajem.

Kako će izgledati utakmica Hrvatske i Albanije? Prema svim predviđanjima Hrvatska će biti ta koja će kontrolirati utakmicu i imati posjed, a Albanci će biti u niskom bloku i igrati na kontre i duge lopte. Postoji li ikakva šansa da njihova koncepcija igre izgleda drukčije od toga?

– Tu sam u Hrvatskoj 32 godine, ali u zadnje vrijeme opet sam počeo dosta pratiti albanski nogomet. Primijetio sam da su albanski igrači puno brži i agilniji od hrvatskih igrača. Iz sadašnjeg hrvatskog sastava koji je na Europskom prvenstvu kao trener sam vodio četiri igrača: Petkovića, Brozovića, Majera i Ivanušeca. Imao sam sreću da su oni trenirali kod mene. Svaki od njih zna igrati i s loptom u nogama su puno bolji od Albanaca, ali nijedan od ova četiri igrača nije brz igrač. Albanci su jednostavno po naravi brži i agilniji, ali nemaju to nogometno znanje – rekao je Prenga pa apostrofirao:

’Eurogolovi’ su sreća

– Upravo zbog svih ovih razloga koje sam naveo Albanija i ne može igrati drukčije protiv Hrvatske nego čvrstom obranom, dugim loptama i kontranapadima. Recimo, nijedan od naših veznjaka ne zna stati na loptu, iako su čvrsti. Ako Albanija misli igrati bilo kojim drugim načinom osim kontrama i dugim loptama, bit će im još teže nego da igraju tim stilom. Na kraju krajeva, tako su i došli na Europsko prvenstvo. Imali su i dosta sreće s tim “eurogolovima”, jer ja volim reći da “eurogolove” ne zabijaju igrači, nego sreća. Realno, imamo jako malo šanse protiv Hrvatske. Kao navijač se nadam nečemu, ali ne vjerujem da ćemo moći puno napraviti.

Na kraju razgovora naš sugovornik htio je istaknuti da će Albanija ipak u jednom kontekstu upisati pobjedu nad Hrvatskom, no ne onom nogometnom.

– Vrlo vjerojatno nećemo pobijediti na terenu, ali barem ćemo pobijediti u navijačkom dvoboju. Mi ćemo sigurno na stadionu imati između 60 i 70 posto navijača. Nema veze što je puno Hrvata u Njemačkoj, znam da će biti više Albanaca i da ćemo taj duel dobiti, ako ništa drugo. Barem nešto – zaključio je uz osmijeh Besnik Prenga.

