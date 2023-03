Real je u Parizu osvojio Ligu prvaka, ali izbio je kaos. Uefa će navijačima Liverpoola vratiti novac

28.05.2022, Stade de France, Saint Denis, FRA, UEFA CL, FC Liverpool vs Real Madrid, Finale, im Bild Chaos beim Einlass, UEFA lässt tausende LFC Fans vor dem Stadion warten // during the UEFA Champions League Final Match between FC Liverpool and Real Madrid at the Stade de France in Saint Denis, France on 2022/05/28. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Pressesports/ Alexis Reau *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, POL only***** Photo: EXPA/ Pressesports/ Alexis Reau/EXPA

