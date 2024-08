Protiv Dinama će biti 30 tisuća domaćih navijača. Qarabag igra na sve ili ništa

Igrači Dinama večeras od 18.30 sati gostuju kod Qarabaga u uzvratnoj utakmici doigravanja Lige prvaka. Zagrebački susret završio je 3:0 pobjedom nogometaša koje vodi Sergej Jakirović pa su plavi otputovali bez većeg pritiska. Mediji u Azerbajdžanu još se nadaju nekom preokretu njihove momčadi, Oxu piše o tome kolike će novčane premije dobiti klubovi, a osim toga pozabavili su se i viješću da Dinamo želi braniča Qarabaga Julija Romaa. Navode kako je zagrebački klub dao ponudu od 2,5 milijuna eura za Brazilca, no Qarabag za svog 26-godišnjeg igrača očekuje barem pet milijuna eura pa je ovaj posao gotovo nemoguće realizirati.

Qol javlja da je Romao dobio treći žuti karton ove sezone, ali prema novim pravilima Uefe neće biti suspendiran u uzvratu protiv zagrebačkog kluba. Prema novom pravilu, jedan od žutih kartona koje je igrač dobio nakon dva kvalifikacijska kruga se uklanja. Isti medij prenio je i izjave Sergeja Jakirovića uoči puta na gostovanje, a najviše ih je zanimalo jesu li igrači Dinama pili kokosovu vodu prije Qarabaga te pišu kako su išli i na svetu misu uoči ovog europskog susreta. Jakirović im je na to rekao da se "svake nedjelje održava misa kada god je to moguće. To je najnormalniji slučaj i osobna stvar svakog čovjeka".

Qol javlja da će Dinamo i Qarabag uživo pratiti oko 30.000 navijača na stadionu Tofik Bahramov, a svoja očekivanja iznio je i Mateusz Kochalski, poljski pridošlica u ovom klubu:

– Gledao sam utakmicu Qarabaga protiv Ludogoreca u prošlom kolu. Momčad je dokazala da može zabiti puno golova. Sada možemo ponoviti istu stvar s Dinamom. U prvom susretu u Zagrebu momčad je imala mnogo prigoda za gol. Nažalost, nije ih iskoristila, ali možemo zabiti dovoljno u uzvratu – kaže Kochalski.

