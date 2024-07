Propada dolazak Džeke u Hajduk? Otkriveno je: Na Poljudu mu nude bogastvo, ali postoji problem

Dolazi li Edin Džeko u Hajduk? Priča je to koja se lagano "valja" već danima, čak i tjednima. Čas je blizu, čas je još bliže Poljudu, a cijelu stvar već poslovično konstantno podgrijavaju turski mediji koji svako malo objave neku novu informaciju. Tako se sad "hvataju" i Džekinog novčanika, odnosno toga koliko će on biti deblji ili tanji ako se bosanskohercegovački as odluči na dolazak u Hajduk.

Jasno je svima, Džeko će - pristane li na dolazak u Hajduk po već ponuđenim uvjetima - morati pristati i na značajno smanjenje plaće. Ima još godinu dana ugovora s Fenerbahčeom, a otkriveno je da tamo mjesečno zarađuje 350 tisuća eura. Njegova godišnja plaća tako iznosi 4.2 milijuna eura, što mu Hajduk ne bi mogao ponuditi taman da proda pet najplaćenijih igrača i sve to da Džeki...

Kako javlja turski novinar Yabiz Sabuncuoglu, Hajduk trenutno Džeki nudi pola tog iznosa. Dakle, 2.1 milijun godišnje iliti 175 tisuća eura mjesečno. E sad. Džeko ima i još neke ponude, navodno one dolaze iz Saudijske Arabije, gdje još mogu samo biti veće od gabarita iz Fenerbahčea, nikako manje.

S plaćom od oko dva milijuna eura godišnje, Džeko bi bio najplaćeniji igrač u povijesti HNL-a, a zarađivao bi više i od Marka Livaje i od Brune Petkovića. Zapravo, plaće njih dvojice zajedno bile bi otprilike kao Džekina.