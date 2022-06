Problemi Cibone ne mogu se riješiti bez politike, velika je odgovornost gradonačelnika Tomaševića

U sportskom životu glavnog nam grada glavna su tema Cibona i njezini izgledi za preživljavanje. A kako se neumitno približava utorak (21. lipnja), dan kada će se steći uvjeti za stečaj kluba, oglasio se i prvi operativac sporta u gradu. A Tomislav Stojak, glavni tajnik Sportskog saveza grada Zagreba, u emisiji "Klub prvaka" na Sportskoj televiziji kazao je:

Cibonu može spasiti politika

– Držim da Cibona ima budućnost u Zagrebu, kao što ima i blistavu prošlost i puno težu sadašnjost. Cibona se mora spasiti i to je zadatak koji gradonačelnik, kao čovjek koji stoji na čelu gradske uprave, mora shvatiti kao jedan od prioriteta. U suradnji s gradskim institucijama mi u SSGZ-u u posljednjih nekoliko mjeseci Ciboni smo izlazili u susret da dug koji ima prema nama ne bude prepreka u funkcioniranju kluba. Postoji želja i volja da se suradnja nastavi, samo treba vidjeti tko su ljudi koji sada tamo odlučuju.

A po našim saznanjima to su financijski direktor Ivan Matasić (koji je iz obiteljskih razloga trenutačno u SAD-u) kao i članovi Skupštine Tomislav Šerić i predsjednik u ostavci Mario Petrović, a na posao još dolazi i direktor u ostavci Mauro Lukić. A sve njih treba nekako spojiti s gradonačelnikom Tomaševićem.

– Iako svi volimo reći da politiku treba maknuti iz sporta, ova situacija ne može se riješiti bez politike. I to je velika odgovornost gradonačelnika i ja sam uvjeren da on kroz sustav gradske uprave i političko odlučivanje u Skupštini ima moguće rješenje za Cibonu. Kao SSGZ mi smo tu da pomognemo u rješavanju problema i daljnjem životu kluba jer Cibona nam treba. Ona je naša bit, svi mi smo taj klub imali u srcu i ja se nadam da ćemo ga imati i dalje. Cibona mora nastaviti živjeti.

Ne želimo emisare bez ovlasti

Kako politika može djelovati u ovoj situaciji?

– Primjerice, Grad se može postaviti tako da uvjetuje ulazak svojih ljudi u klub a da se iz njega maknu svi koji su uzrokovali sadašnje probleme. Uvjeren sam da će klub s takvim ljudima lakše naći ozbiljne sponzore koji bi Cibonu za neko vrijeme mogli izvući iz ovih problema.

Kazao je Stojak i nešto vrlo zabrinjavajuće o odnosu Grada.

– Mi smo svjesni financijske situacije u kojoj se zatekao Zagreb, no to više nije isprika za nedjelovanje. S obzirom na to da je rečeno da su gradske financije stabilizirane, mi očekujemo da se ta stabilnost vidi i na proračunu SSGZ-a koji je srezan za 20 milijuna kuna. S gradonačelnikom je dobra suradnja, no problem nastaje na drugoj razini odlučivanja, kada morate surađivati s ljudima koje je odredio da rješavaju probleme sporta, ali se nigdje ne potpisuju. I zato mi očekujemo da ubuduće razgovaramo s ljudima koji imaj izravnu ovlast od gradonačelnika, ali s funkcijama u sustavu gradske uprave i institucija. A ne da su to neki emisari koji nemaju ovlasti, a postavljaju se kao neki koji odlučuju o svemu.

