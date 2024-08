Preko Ivaniševića došao do olimpijskog zlata pa onda čudom izbjegao smrt: Već je imao rezerviran let strave...

Godine 1998. talijanski tenisač Marc Rosset se nakon prvog kola oprostio od US Opena. Poražen je od Slovaka Dominika Hrbatyja, a razočarani Švicarac odlučio se vratiti kući. Čak je i rezervirao let 111 iz New Yorka za Ženevu. Ono što se potom dogodilo doista je kao iz nekog filma. Prva verzija događaja govorila je da je Rosset već bio u taksiju koji je išao prema zračnoj luci, ali je zapeo u prometnoj gužvi. No, tenisač to nikada nije potvrdio. Ni on dugo nije želio reći zašto nije ušao u taj avion.

Istina je izašla na vidjelo tek godinama kasnije. Ispostavilo se da je tenisač promijenio svoju rezervaciju jer je želio ostati još jedan dan u New Yorku. Bio je pozvan na večeru, na koju je otišao nakon razgovora s bivšim poljskim tenisačem Wojciechom Fibakom. "To su bili moji prijatelji koji su tada živjeli u New Yorku, i ja sam ih međusobno upoznao. Priređivali su večeru i pozvali njega, kao i mene. On me nazvao i pitao isplati li se ići te idem li i ja", prisjeća se finalist Mastersa iz 1976. za "Fakt". "Rekao je da će doći ako i ja idem. Odgovorio sam da ću ići. I upravo zbog tog jednog razgovora dogodilo se ono što se dogodilo", dodaje Fibak.

Swissair MD-11 srušio se u Atlantski ocean kod kanadske obale Nove Škotske, sat i 18 minuta nakon polijetanja. Poginulo je 215 putnika i 14 članova posade. Avion se razbio u milijune komadića, a od svih pronađenih tijela samo je jedno bilo neozlijeđeno. Uzrok havarije je preopterećenje električne instalacije. Osim toga, oprema aviona sadržavala je previše zapaljivih materijala pa se požar brzo proširio. Kapetan Urs Zimmermann neuspješno ga je pokušao ugasiti u kabini i vjerojatno je umro od opeklina (ili gušenja od dima) nekoliko sekundi prije nego što je pao u vodu.

Swissairov let 111 dobio je nadimak "UN Shuttle", zahvaljujući svojoj ogromnoj popularnosti među dužnosnicima Ujedinjenih naroda. Poslovni ljudi i znanstvenici često su putovali ovim letom. - Kad sam kasno nakon večere došao kući, upalio sam neke vijesti, kao i uvijek. I odjednom sam vidio da svi glavni pokazuju tu čudnu izmaglicu. Prvo sam pomislio da je nešto pokvareno, otkačio se kabel. A to su bile fotografije iz katastrofe, jer se avion srušio u večernjim satima - kaže Fibak.

"Tresli smo se sat i pol", kasnije je rekao Michel Rosset, Marcov otac. Tenisač je priznao da je u svojoj hotelskoj sobi na Manhattanu ostao gotovo do pet sati ujutro, gledajući televizijske priloge s mjesta nesreće. Otkazao je novu rezervaciju leta za Švicarsku.

Inače, Rosset je u karijeri osvojio 15 ATP turnira, još osam puta je bio finalist, a najveći uspjeh ostvario je na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992., osvajanjem zlatne medalje u pojedinačnoj konkurenciji. Na putu do zlata pobijedio je nekoliko poznatih tenisača, uključujući Hrvata Gorana Ivaniševića, koji je kasnio osvojio broncu. Rosset je pobijedio Ivaniševića u polufinalu sa 6:3, 7:5, 6:2.

