Poznati sportaš pretrpio užasavajuću ozljedu: Ne može sam ni stajati, jesti, vidi dvostruko...

Cyprien Sarrazin, 30-godišnji francuski skijaš prije tjedan dana pao je na glavu na treningu spusta u Bormiju. Tada je zadobio teške, po život opasne ozljede glave. Odmah su ga, još dok je bio u svjesnom stanju, helikopterom preveli u bolnicu, no morao je na operaciju zbog krvarenja u lubanji. Sada je pred njim izuzetno dug i naporan proces rehabilitacije.

- Trenutačno ima problema s komunikacijom i sve vidi dvostruko. Zbog pritiska kojeg je doživio na lubanju mu vid za sada nije na 100 posto. Hoće li se vratiti skijanju? Postoji proces rehabilitacije, ali on je dug. Sada je fokus na tome da ponovno krene sjediti, stajati i jesti samostalno. Nakon takvog pada je jako teško nastaviti s normalnim životom. Ono što mogu sa sigurnošću reći je da on neće odustati - rekao je liječnik francuske reprezentacije Stephane Bulle.

A positive update on Cyprien Sarrazin after his crash in Bormio 🙏❤️‍🩹#FISAlpine #WinterSports pic.twitter.com/SacMpcPT7n