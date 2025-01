Naša Zrinka pravi je fenomen, za nju navijaju i suparnici: 'Deda ih počasti gemištom...'

Nakon dvije godine i posljednjeg izdanja sljemenske "Snježne kraljice", bio je to najveći skup hrvatskih skijaških navijača. Njih nekoliko stotina stiglo je u Kranjsku Goru bodriti novu hrvatsku skijašku zvijezdu Zrinku Ljutić. A ona je prvu vožnju veleslalomske utrke vozila kontrolirano, bez većeg rizika, vjerojatno i zbog navijača kojima je htjela priuštiti i svoju drugu vožnju. Uostalom, osim oca (trenera) Amira, tu su još bili mama Martina, djed Mladen i baka Đurđica pa je i njima itekako bilo drago vidjeti je u drugom laufu. A zadovoljni su bili Zrinkini navijači i s njezinim 12. mjestom.

S obzirom na to da je ovo bilo prvi put da ima toliko svojih navijača, pitali smo ju je li to bio dodatni poticaj ili neka vrsta distrakcije za potrebnu usredotočenost. Uostalom, kada je išla na drugu vožnju prošla je špalirom navijača pa tako i onih hrvatskih i mnogima je dala "peticu", a nije odbijala ni zahtjeve za selfije. Sve to ponovilo se, i uvišestručilo, nakon druge vožnje.

– Odgovarala mi je ta njihova energija. I diglo me to. Nije bila distrakcija. Čujem da će i na nedjeljnom slalomu biti puno naših pa ću probati uzeti tu njihovu pozitivnu energiju da me još više napuni za moj nastup.

Kad nema Petre, prva je Zrinka

Svojevrsni navijački hit dana bila je skupina slovačkih navijača u pregačama sa slovima Zrinkina imena. A za to spajanje s Fan Clubom Petre Vlhove najzaslužniji je deda Mladen.

– Oni su se upoznali na jednoj utrci protekle sezone, sprijateljili se. Imaju valjda puno toga zajedničkog. Deda počasti gemištom i, da se našalim, kupi njihovu ljubav, a oni se vesele i pjevaju. Slovački navijači dosta me vole, možda su našli neku sličnost s Petrom Vlhovom, a možda i zbog Jasne, jer sam ondje bila četvrta u veleslalomu i druga u slalomu.

Kako to pak objašnjava Zrinkin djed?

– Povezani smo i zbog jezika, bliski smo narodi. Svaka im čast, kapa dolje, koliko oni vole Zrinku.

O čemu je tu zapravo riječ objasnio nam je Miroslav Ledecky, predsjednik Fun Cluba Petre Vlhove koji ima više od 56 tisuća pratitelja.

Zrinka Ljutić: Ivica Kostelić nazvao me s Kosova, dogovorili smo se da ćemo na postolju svirati Led Zeppelin

– Zrinka nas kao osoba podsjeća na Petru i mi smo je zavoljeli iz srca. Kad nemamo Petru, onda je Zrinka prva – kazao je Miroslav Ledecky, pozdravivši dedu Mladena, kazavši mu da se vide na čaju s rumom.

Dakako, među onih 4800 gledatelja (to je službeni podatak organizatora) u Kranjskoj Gori bilo je puno više hrvatskih navijača pristiglih iz svih krajeva Lijepe Naše. Neki su dolazak na utrku povezali sa skijanjem na okolnim skijalištima (Austrija i Italija jako su blizu), a neki, oni iz sjevernohrvatskih destinacija, došli su izravno. Baš kao i Božica i Zdravko Tonković iz Čazme, povratnici iz Švicarske:

– Dok smo živjeli u Švicarskoj uživali smo u Janičinim pobjedama i postoljima, a sada smo došli vidjeti novu našu skijašku zvijezdu.

Nekako su slično rezonirali i Zagrepčani, porezna savjetnica Sanja Stojić i bivši glazbeni menadžer Robert Zadravec, čovjek koji je organizirao više od 60 nastupa Đorđa Balaševića.

– Sad smo na skijanju, potom ćemo na Pokljuku na biatlon, zatim ćemo na muške utrke u Kranjskoj Gori, pa na skokove na Planici, a sezonu ćemo završiti sa sedam dana boravka u Stockholmu, na Svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu.

Među navijačima, dakako, bio je i predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza Miho Glavić, koji je ovako prokomentirao poveći broj publike s hrvatskim obilježjima (šalovi, majice, marame, transparenti, zastave...):

– Bit ću malo ciničan i reći da je ovo sljemenski termin, a budući da nemamo utrku na Sljemenu, imamo u Kranjskoj Gori.

Nažalost, na Sljemenu nema ni žičare, a neće je biti još neko vrijeme:

– Onog trenutka kad ćemo imati žičaru ne bi smjelo biti drugih prepreka da vratimo zagrebačku utrku. Uostalom, FIS nas je stavio u provizorni kalendar za 2026., no, nažalost, svima je jasno da žičare neće biti ni sljedeće godine. Osim ako se odluči popraviti postojeća, pa onda usporedno graditi nova, što nije nemoguće izvesti.

Nakon uvjerljive veleslalomske pobjede Šveđanke Hector, ispred Albanke Colturi i Novozelanđanke Robinson, danas je na Podkorenu na redu slalom (prva vožnja u 10 sati). Nakon pobjede u Semmeringu, sada su svi puni očekivanja od kojih Zrinka ne bježi:

– Nije kao u veleslalomu, da se zadovoljavam petim ili desetim mjestima. Ja ću se potruditi pokazati svoje najbolje skijanje. Vidjeli smo da je to bilo dovoljno u Semmeringu pa se nadam da će biti dovoljno i ove nedjelje.

Ono čemu se Zrinka raduje jest i to da će njezin stariji brat Tvrtko uskoro startati u Svjetskom kupu.

– Vozit će već u Madoni i baš se veselim gledati ga. Toliko je čekao taj nastup. Neka samo uživa.