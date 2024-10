Potresna ispovijest legendarnog olimpijca: 'Umirem, ostale su mi još od 2 do 4 godine'

Jedan od najvećih britanskih biciklista i olimpijskih sportaša, Chris Hoy, otkrio je javnosti potresnu vijest. Naime, Hoy je objavio kako boluje od raka prostate te da mu preostaju svega dvije do četiri godine života. Slavni biciklist ovajač je čak šest olimpijskih zlata. Nesretnu vijest otkrio je u intervju za Sunday Times.

U razgovoru za britanski medij kazao je kako se bolest proširila te kako su mu tumori pronađeni u ramenu, zdjelici, kuku, kralježnici i rebrima. Navodi kako su mu doktori priopćili da je riječ o neizlječivom obolejnju. "Koliko god da se to čini neprirodnim, to je prirodno. Svi smo rođeni i svi ćemo umrijeti, sve je to dio procesa. Samo trebamo sami sebe podsjetiti na to da postoje lijekovi kojima to možemo odgoditi koliko god je moguće", kazao je Hoy.

Povrh svega, Hoy je otkrio da i njegova supruga Sara boluje od neizlječive bolesti. Samo nekoliko tjedana prije njegove dijagnoze saznala je da ima multiplu sklerozu te da joj je potrebno hitno liječenje. Bračni par Hoy ima dvoje djece. Mlađa je sedmogodišnja kći Chloe, a stariji sin Callum ima deset godina.

48-godišnji bivši biciklist rodom iz Edinburgha čak je 11 puta bio svjetski prvak u biciklizmu. Tijekom Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine postao je prvi britanski olimpijac koji je osvojio tri medalje na istim igrama još od plivača Henryja Taylora 1908. godine. Time je postao zvijezda Škotske i uopće Velike Britanije te jedan od najuspješnijijih olimpijskih biciklista svih vremena.