Pogledajte što je učinio švicarski golman prije nego je Mbappeu obranio jedanaesterac

Švicarska nogometna reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Eura pobjedom protiv svjetskog prvaka Francuske 8-7 (1-0, 3-3, 3-3) boljim izvođenjem 11-eraca u dvoboju osmine finala igranom u Bukureštu.

Švicarska je povela golom Seferovića u 15. minuti, preokret je kreirao Benzema s dva pogotka u razmaku od dvije minute, u 57. i 59. minuti. Prednost Francuske povećao je Pogba u 75. minuti, no Seferović svojim drugim golom u 81. minuti te Gavranović u 90. minuti odveli su dvoboj u dodatnih pola sata.

U produžetku se rezultat nije mijenjao pa se pristupilo izvođenju 11-eraca, prilikom čega se u "tragičara" prometnuo Mbappé kojemu je u posljednjoj petoj seriji švicarski vratar Sommer obranio udarac.

Euro 2020 - Round of 16 - France v Switzerland Soccer Football - Euro 2020 - Round of 16 - France v Switzerland - National Arena Bucharest, Bucharest, Romania - June 29, 2021 France's Kylian Mbappe has a penalty saved by Switzerland's Yann Sommer during the shoot-out

Svih prvih devet izvođača u raspucavanju bilo je sigurno, a onda je loptu uzeo jedan od najskupljih igrača svijeta Mbappé i potvrdio kako ovo nije bilo njegovo natjecanje. Uz to što nije postigao nijedan pogodak u otvorenoj igri, Mbappé nije uspio pogoditi ni s bijele točke.

Zanimljivo kako je Sommer pokušao zbuniti Mbappéa, čim se francuski napadač zatrčao prema lopti, golman mu je pokazao da treba pucati desno. Mbappé je ipak odabrao drugu stranu na koju se Sommer bacio te odveo Švicarsku u četvrtfinale.

Sommerovu obranu pogledajte OVDJE.

Švicarska će u četvrtfinalu u petak od 18 sati igrati u Sankt Peterburgu protiv Španjolske.

