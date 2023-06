Pljušte reakcije nakon HNS-ove objave o Modriću i Lovrenu: 'Uništavaju sve ono što je dobro'

Luka Modrić i Dejan Lovren našli su se pod povećalom DORH-a koji ih je optužio da su lažno svjedočili i tako išli u korist Zdravku Mamiću na suđenju u Osijeku. Hrvatski nogometni savez očitovao se o ovom slučaju na svojim web stranicama, a više o tome možete pročitati OVDJE.

Cjelokupna hrvatska javnost s velikom pozornošću prati ovaj slučaj, a naši navijači u kratkom roku su komentarima zasuli HNS-ovu facebook stranicu.

- Je li moguće da kod nas sve što je dobro treba da se uništava. Koja su to gov**. Sad treba da neki tamo sud sudi nekom tamo Modriću i Lovrenu za ko zna što,dok su u tim sudovima već nebrojeno puta dokazano,mito i korupcija njihova zakletva. Modrić i Lovren su toliko doprinijeli svojim zalaganjem za državu Hrvatsku da je prepoznatljiva i u najmanjem kutu planete. E davno je jedan pametan čovijek rekao"malo nas je al' smo gov**

GALERIJA HNS se oglasio nakon što je DORH podignuo optužnicu protiv Modrića i Lovrena

- Zakon mora vazit za sve isto. Samo sto bi kod Nas, po autoritetu I karakteru, trenutno bilo normarnije da Luka modric sudi osječkim sucima i kompletnom kompromitiranom hrvatskom sudstvu, nego oni njemu.

- Puna podrška Luki i Lovrenu!

- To se lako i brzo završi, Luka se sjeti svega, Dejan kaže istinu i to je to.

- Ako su krivi trebaju odgovarati

- Često jude pravednima sude - samo su neki od brojnih komentara.