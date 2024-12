Plavi, oprez! Škoti su nevjerojatno dobri, a stilom podsjećaju na velikog Dinamovog suparnika

Nije slučajnost da kladionice veće šanse za pobjedu daju Celticu (koeficijent 2,30) nego Dinamu (koeficijent 3,20) u današnjem maksimirskom ogledu šestog kola Lige prvaka. Naravno, u nogometu je uvijek moguće da pozitivan rezultat izvuče i momčad koja nije favorit, ali ako govorimo o činjeničnom stanju uoči samog dvoboja, škotski je prvak gotovo po svim mogućim aspektima ove sezone ispred hrvatskog prvaka.

Škotska liga jača od HNL-a

Ove sezone Celtic je u 23 utakmice upisao samo jedan poraz. Taj jedan poraz bio je vrlo težak, rezultatom 1:7 protiv Borussije Dortmund na Westfalenu, no osim tog iznimno lošeg dana zeleno-bijeli su briljirali. U preostalim utakmicama u Ligi prvaka svladali su Leipzig i Slovan te remizirali protiv Atalante i Club Bruggea. U škotskom Kupu imaju tri pobjede, dok su u škotskoj Premier ligi gotovo pa savršeni, s 14 pobjeda i jednim remijem te gol-razlikom 44:4.

Mnogi će na prvu tu odmahnuti rukom i reći da je škotska liga iznimno slaba. Međutim, ako pogledamo cijelu škotsku Premier ligu i usporedimo je s HNL-om, stanje na papiru kaže da prosječni igrač u škotskom prvom rangu vrijedi više (1,02 milijuna eura) nego prosječni igrač HNL-a (736 tisuća eura). Celticovi glavni konkurenti nisu slabi, dapače. Rangers je prema Transfermarktu za nijansu jači od Dinama te znatno jači od Hajduka, dok su preostali klubovi poput Aberdeena, Heartsa i Hiberniana u rangu Rijeke i Osijeka. Stoga razlika ovosezonskih učinaka Celtica (19 pobjeda, 3 remija i 1 poraz) i Dinama (12 pobjeda, 6 remija i 6 poraza) nimalo ne gubi na važnosti.

Treneru Brendanu Rodgersu, Sjevernoircu koji je tijekom svoje karijere s prilično slabašnim Liverpoolom zamalo u sezoni 2013./14. osvojio naslov Premier lige te osvojio FA kup s Leicesterom, trebala je prošla sezona za nešto detaljniju prilagodbu na Celtic. Bio je i tada uspješan s dvostrukom krunom, no kraj prošle i početak ove sezone pokazuju nam da je sve u potpunosti "kliknulo" budući da trenutačno Celtic pod Rodgersom u nizu od 41 utakmice bilježi samo jedan poraz (spomenuti protiv Dortmunda).

Što je to točno kliknulo, zašto je Celtic u tako dobrom nizu i kako uopće igra? Prvo ćemo istaknuti kadrovsku politiku. Nakon prodaje ponajboljeg igrača Matta O'Rileya u Brighton za 30 milijuna eura, Celtic je ovog ljeta odriješio kesu i potrošio 33 milijuna eura za pojačanja, uz već vrlo dobru postojeću bazu. Što se tiče stila igre, Celtic pod Rodgersom igra u 4-1-4-1 sustavu, koji je po stilu nalik na onaj prošlosezonske Rijeke pod Željkom Sopićem, s jednim "čistačem" u veznoj liniji ispred obrane te pet igrača s istančanim ofenzivnim kvalitetama. Celtic ima znatno veći posjed (52,4 posto) od Dinama (37,8 posto) u Ligi prvaka, ali ne igra nužno onaj strpljivi i spori nogomet na posjed. Glavni razlog velikog postotka u njihovu posjedu su visok presing i kontrapresing, odnosno osvajanje lopte unutar pet sekundi nakon što je izgube. U trenutku izgubljene lopte nogometaši Celtica se, brže nego većina drugih europskih klubova, pretvaraju u prave male ose i vraćaju posjed u svoje noge. Zbog toga nije čudno da njihov stil igre itekako krasi riječ intenzitet.

Rotacijama zbunjuju suparnike

U napadačkom smislu glavno je oružje Celtica rotacija igrača. Centarfor Furuhashi te krilni igrači Kühn i Maeda kretnjama bez lopte u dubinu, odnosno širinu sjajno otvaraju prostor za dvije "osmice" u veznoj liniji, Hatatea i Engelsa, koji imaju odličan osjećaj za iskoristiti taj prostor. Nije to, pak, jedina varijanta. Ako igrači Celtica "nanjuše krv", onda bekovi Johnston i Taylor, koji imaju iznimne ofenzivne kvalitete, dolaze prema naprijed, a krila se zabijaju u sredinu, odakle znaju itekako prijetiti. Međutim, tko god pokušavao proći na širini, bila to krila ili bekovi, centaršutovi neće biti upućeni s prostora kod aut linije, već će igrači imati namjeru ući u kazneni prostor, sve go gol-aut linije i onda odigravati niske povratne lopte, što je znatno opasnije i efikasnije oružje od visokog centaršuta.

Nastavno na pozicijske rotacije kojima često zbunjuju protivnike, momčad Celtica odlikuje raznolikost igrača koji sudjeluju u golovima, što im onda i opravdava te rotacije. Pomalo nevjerojatno zvuči podatak da Celtic, koji je odigrao manje utakmica od Dinama, ove sezone ima čak deset igrača koji ili u rubrici golova ili u rubrici asistencija imaju barem brojku pet (Kühn u obje rubrike, Maeda, Furuhashi, Idah i Hatate u golovima, a Johnston, Engels, McGregor, Forrest i Taylor u asistencijama), dok su u Dinamu samo tri takva igrača (Kulenović i Petković pet ili više golova, Baturina pet ili više asistencija). Još jedna velika razlika koja Celticu ide u prilog jest to da za današnju utakmicu ima cijeli svoj kadar na raspolaganju, dok će Dinamo ići u susret sa samo 15-16 igrača, bez brojnih ključnih imena.

Jedan element koji bi Dinamu možda mogao ići na ruku, osim prednosti domaćeg terena, jest činjenica da Celticu ovo nije biti ili ne biti utakmica kao što je plavima. Celtic u siječnju još ispred sebe ima domaću utakmicu protiv švicarskog predstavnika Young Boysa, posljednje momčadi s ljestvice Lige prvaka, te pobjedom u tom dvoboju Škoti mogu stopostotno osigurati plasman u nokaut-fazu čak i u slučaju poraza protiv Dinama. Ako igdje leži šansa za Dinamo, onda je to ta.

