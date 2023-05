'Izbornica Majoli zvala me nekoliko dana prije početka turnira. Imala sam druge planove'

Jana Fett jedina je od hrvatskih tenisačica ušla u četvrtfinale ovogodišnjeg Zagreb Ladies Opena, najjačeg turnira tenisačica u Hrvatskoj i jedinog profesionalnog teniskog turnira u Zagrebu. Drugu pobjedu na turniru 26-godišnja je Vrbovčanka (s adresom u Zagrebu) postigla protiv 19-godišnje Njemice nigerijskog podrijetla Nome Nohe Akugue, 215. tenisačice svijeta, i to sa 6:3, 7:5.

Najdraži ITF turnir

Mogla je Jana posao završiti i ranije, u drugom je setu vodila s 4:1, ali si je u završnici meča zakomplicirala život prihvativši igru mlade Njemice i njezine "balone". Ipak, pobjeda protiv bolje plasirane suparnice (Fett je na 277. mjestu WTA liste) s pravom je razveselila našu tenisačicu.

– Eh, da se svaki tjedan može igrati u Zagrebu – kazala je uz osmijeh dodavši:

– Lijepo je igrati doma, odličan je osjećaj. Ovo mi je najdraži ITF turnir i hvala direktoru na pozivnici. Što se meča u drugom kolu tiče, zadovoljna sam svojom igrom do same završnice, do tih 4:1, kada je ona promijenila ritam i počela forsirati te visoke lopte. Nisam se najbolje snašla u takvoj igri, izgubila sam dva gema, ali nakon toga sam se ipak prilagodila. Trebalo mi je malo da se naviknem, da uhvatim ritam, da vidim odskoke koji su na ovom terenu malo čudni – napomenula je Jana, koja je igrala na terenu broj 16 (zato što je kasnije igrala i parove).

No direktor turnira Emir Aliti obećao joj je da će današnji četvrtfinale svakako igrati na središnjem terenu. Zaslužila je to i odnosom prema turniru i odnosom prema reprezentaciji pa, kad smo kod Kupa B. J. King, pitali smo Janu kako ona gleda na neuspjeh u Antalyi i naše ispadanje u Drugu skupinu.

– Izbornica Majoli zvala me nekoliko dana prije početka natjecanja, valjda kad su Donna Vekić i Petra Martić otkazale, ali već sam imala isplanirano sve, tako da nisam mogla mijenjati planove, lovila sam bodove za kvalifikacije Roland Garrosa. Na žalost, neću ući, ali ima i drugih turnira.

A koliko možete na Zagreb Ladies Openu?

– Planiram otići do kraja, ako je moguće – najavila je Jana, koju u borbi za polufinale očekuje treća nositeljica Rumunjka Cristian.

Sezona nije baš za pamćenje?

– Na početku godine imala sam stres frakturu potkoljenice pa sam malo kasnije počela. Nakon toga bile su još neke sitne ozljede, tako da sad nastojim odigrati što više mečeva. Mislim da mi je forma sve bolja i da se mogu približiti glavnom cilju, a to je povratak u Top 100.

Fett je, podsjetimo, već bila članica najboljih sto, 97. u listopadu 2017., a sad se polako vraća prema vrhu. Evo kakvi su joj planovi u nastavku sezone:

– Sljedeći tjedan trebala bih otići u Madrid (ondje se igra Challenger nagradnog fonda od 100.000 USD – op. a.), a potom planiram nastupiti na WTA turniru u Rabatu. To su posljednja dva turnira koja se računaju za Wimbledon, tako da se nadam da ću barem tamo uhvatiti kvalifikacije – zaključila je Jana, koja odnedavno radi s našom bivšom tenisačicom Anom Vrljić, s kojom se, kaže, odlično slaže.

Ulaz je besplatan

Podsjećamo da je ulazak na tribine teniskog stadiona u Maksimiru besplatan pa vam se pruža prilika da do subote uživate u odličnom tenisu i navijate za naše cure. I današnji program počinje u 10 sati.

Ostali rezultati 2. kola: Sonmez (Tur) – Marčinko (Hrv) 6:4, 7:5, Monnet (7, Fra) – Ružić (Hrv) 6:2, 6:1; parovi, 1. kolo: Fett/Primorac (Hrv) – Marić/Mukić (Hrv) 6:0, 6:0.