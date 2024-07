Pjaca službeno predstavljen u Dinamu. Evo koliko ostaje u Maksimiru i koji broj će nositi

Marko Pjaca se nakon osam godina i službeno vratio u Dinamo. Nakon niza posudbi, pa slobodnog transfera u hrvatskog doprvaka Rijeku, uslijedio je povratak u novi-stari klub.

"Jako sam sretan što sam se vratio doma. Na dobrom sam putu da se vratim na razinu svojih najboljih igara, a nadam se da ću u Dinamu sve dići na još višu razinu. Također, pomoći ću mlađim igračima svojim imenom i iskustvom. Nadam se da ću im uspjeti prenijeti neke stvari koje će im pomoći u nastavku karijera", rekao je Pjaca.

Pjaca je jedan od najvećih pehista u povijesti hrvatskog sporta. 2016. godine u periodu kad je bio u formi života i redoviti reprezentativac, prešao je iz Dinama u Juventus za 30 milijuna eura nakon čega je po njega sve krenulo u krivom smjeru. U klubu je bio u ulozi rezerve, a krajem sezone je u prijateljskoj utakmici protiv Estonije (poraz 3-0) potrgao križne ligamente i dugo izbivao s terena. Po povratku na teren uslijedila je posudba u Schalke, a potom još nekoliko posudbi većinom po Seriji A, a jedna od takvih je bila i u Fiorentini gdje je doživio još jedno potrgnuće ligamenata. 2023. besplatno je prešao u Rijeku, a nakon jednogodišnje avanture na Kvarneru vratio se u Zagreb.

"Dinamo se digao stepenicu više, posebno kroz europske nastupe. Dinamo sad igra s gardom. Kad sam ja prvi put bio u Dinamu, bilo je puno nervoze i muke u takvim utakmicama. Sad cijeli grad živi Dinamo i to me veseli. To je moj klub, moj grad, tu sam se rodio, odrastao. Znači mi puno. Tu sam proveo najbolji period u karijeri" rekao je Pjaca koji je potpisao na dvije plus jednu godinu.

U Dinamovom dresu će ponovno na leđima nositi broj 20 koji mu je prepustio Arbër Hoxha.

"Hvala mu na tome. To je nosio broj koji sam nosio prije osam godina, to je broj za koji sam vezan, nosio sam ga gdje god sam igrao. Hvala Hoxhi".