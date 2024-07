Vatreni u pregovorima sa senzacijom prošle sezone. Mogao bi zaigrati u Ligi prvaka

Marin Pongračić će prema svemu sudeći promijeniti klub. Hrvatskog se reprezentativca povezivalo s više klubova, a sada talijanski insajder Nicoló Schira prenosi kako je krenuo u pregovore s novim klub. Nakon vrlo dobre sezone u Lecceu, hrvatski reprezentativac s 10 nastupa za vatrene koji je na ovom europskom prvenstvu igrao protiv Španjolske i Italije trebao bi potpisati za prošlosezonsku senzaciju Serije A, Bolognu.

Bologna u hrvatskom stoperu vidi idealnu zamjenu za Riccarda Calafiorija za kojeg postoji veliki interes na Otoku. Talijanski stoper prema Transfermarktu vrijedi 30 milijuna eura, a za njega su zagrizli Arsenal i Liverpool. Pongračić pak vrijedi 7 milijuna eura, te je izvjesno da će otići iz Leccea. Upravo u njemu Bologna vidi zamjenu za svog najvrjednijeg eksponenta.

GALERIJA Pogledajte kako izgleda raskošna kuća Luke Modrića u elitnom zadarskom naselju Kožino

Pongračić je bio povezivan i s Dinamom, no taj se transfer nije ispunio, te bi sada, prema svemu sudeći trebao otiči kod Vincenza Italiana u Bolognu.

Podsjetimo, Bologna je prošle sezone izborila europski nogomet po prvi put nakon 22 godine, te bi tako Pongračić, ako potpiše, trebao igrati Ligu prvaka ove sezone. Inače, u Bologni ga čeka drugi hrvat - Nikola Moro.

#Bologna have opened talks to try to sign Marin #Pongracic from #Lecce. #transfers https://t.co/0DmavnUftN